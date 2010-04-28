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Politika

'3-5 yıl ömrüm kaldı'

Dün 5 ayrı dava nedeniyle ifade veren Ahmet Türk, 100 yıla kadar hapsinin istendiğini hatırlatarak "Alacaklı kalırsınız" dedi.

28 Nisan 2010 03:00

T24-  Dün 5 ayrı dava nedeniyle ifade veren Ahmet Türk, 100 yıla kadar hapsinin istendiğini hatırlatarak "Alacaklı kalırsınız" sözleriyle hâkime sitemde bulundu.


DTP’nin kapatılmasıyla milletvekilliği düşen ve dokunulmazlığı kaldırılan Ahmet Türk, zamanının büyük bölümünü artık adliyelerde geçiriyor. Türk, dün de Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 3 saat boyunca, 5 ayrı dava kapsamında ifade verdi.


Türk ifadesinde “Hakkımda 100 yıla kadar hapis istemiyle açılan davalar var. Bunlardan bazılarından ceza alabilirim, bazılarından beraat edebilirim. Bundan sonra zaten yaşayacağım 3-5 yıl kalmıştır. Sonuçta benden alacaklı kalırsınız” dedi. Türk’ün bu sözlerine herhangi bir tepki vermeyen mahkeme heyeti sözleri tutanağa geçirmedi. “Sayın Öcalan” dediği için hakkında dava açılan Türk, “Sayın ifadesi bir siyasetçi olarak kullandığım bir kelimedir. Tek başına suçu veya suçluyu övmek anlamına gelmez” dedi. Türk, darbe yapan, parlamentoyu fesheden Kenan Evren’e ‘sayın’ diyen birisi hakkında şimdiye kadar “darbeyi övmek” suçundan dava açıldığını görmediğini kaydetti.

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