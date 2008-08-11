3 - Emeklilik sözleşmeniz kurulurken…

- Emeklilik sözleşmeniz kurulmadan önce aracınız tarafından size “risk getiri” analizi yapılır.

Risk getiri profili formu, risk getiri profilinizi belirlemeye yönelik olarak hazırlanır, bu form çerçevesinde elde edilen bilgilere göre size verilen tavsiyeler doğrultusunda yatırım kararınızı verebilirsiniz. Şirket tarafından hazırlanacak risk getiri profili formunda, aşağıdaki bilgi ve soruların yer alması zorunludur:

 Kimlik bilgileriniz,

 Yatırım vadesi,

 Razı olduğunuz risk oranına göre getiri beklentiniz,

 Yatırımların yönetilmesine ilişkin özel tercihleriniz,

 Yatırım deneyiminiz,

 Size sunulacak fon alternatifleri,

 Yatırım kararınızı almanıza yardımcı olacak risk ve getiri bilgileri.



- Risk getiri profili formundaki tercihlerinize göre hazırlanmış “tanıtım kılavuzu” size sunulur. Tanıtım kılavuzu, plana dâhil olmadan önce, yatırım kararı vermenize yardımcı olmak amacıyla hazırlanır. Bu kılavuzda, bireysel emeklilik sistemine, şirkete ve plana ilişkin genel bilgiler ile plana ait fonların sunumuna ilişkin tanıtım formları yer alır.



- Teklifi kabul etmeniz halinde “emeklilik sözleşmesi teklif formunu” imzalamanız istenir.

Emeklilik sözleşmesi teklif formu, sizin planın genel esaslarını kabul ettiğinizi ve plana dahil edilmenize ilişkin kabul usulünü belirleyen form olarak tanımlanabilir.



- Emeklilik şirketiniz, katkı payı veya giriş aidatının bir kısmının veya tamamının şirket hesaplarına intikalini takip eden 15 iş günü içinde aşağıdaki belgeleri size göndermekle yükümlüdür:



Emeklilik Sözleşmesi Metni 15 iş günü içinde

Bildirim Formları Kitapçığı 15 iş günü içinde

Emeklilik Sözleşmesi Kılavuzu 15 iş günü içinde



Bildirim Formları Kitapçığı: Şirketinize bildirim amacı ile gönderebileceğiniz her türlü form örneğini içeren kitapçık.



Emeklilik Sözleşmesi Kılavuzu: Sisteme dâhil olarak kazandığınız hak ve yükümlülükleri, bireysel emeklilik sisteminin genel olarak işleyişini, şirket içinde emeklilik plan değişikliğinizi, diğer şirkete aktarım, emekli olma ve emeklilik seçeneklerini içeren kılavuz.



- Emeklilik sözleşmenizin bölümleri

 Emeklilik Planı

 Emeklilik Sözleşmesi Teklif Formu

 Emeklilik Sözleşmesi Metni

 Emeklilik Sözleşmesi Özet Metni (Grup Emeklilik Sözleşmeleri için)



Emeklilik Planı: Plan kapsamında size sunulan fonları, asgari katkı payı tutarını, giriş aidatını, yönetim ve fon işletim gideri kesintileri ile bunlara ilişkin hesaplamaları içeren metin.



Emeklilik Sözleşmesi Teklif Formu: Sizin tarafınızdan planın kabulünü ve şirket tarafından da size ait bilgilerin oluşturulması ve plana dâhil edilmenize ilişkin kabul usulünü belirleyen form.



Emeklilik Sözleşmesi Metni: Şirketinizin ve sizin, varsa sizin nam ve hesabınıza sözleşme akdeden kişinin hak ve yükümlülüklerini düzenleyen metin.



Emeklilik Sözleşmesi Özet Metni: Grup emeklilik sözleşmesi metninde yer alan, sizin ve şirketin hak ve yükümlülüklerini gösteren özet metin.

