T24 LogoT24 Logo
Çevre

2.Yeşil Elma Konferansı başlıyor

Yeşil Düşünce Derneği ve Heinrich Böll Vakfı işbirliğiyle 2.Yeşil Ekonomi Konferansı bu hafta sonu yapılıyor. Düzenlenen konferansın bu seneki başlığı Yerel Ye

18 Ekim 2011 03:00


T24 - Yeşil Düşünce Derneği ve Heinrich Böll Vakfı  işbirliğiyle 2.Yeşil Ekonomi Konferansı bu hafta sonu yapılıyor. Düzenlenen konferansın bu seneki başlığı Yerel Yeşil Seçenekler olarak belirlendi.


Yaklaşan Yerel seçimler öncesinde belediyecilik, kent sorunları, yerel politikalar ve
alternatifler hakkında tartışmaların yapılacağı oturumlarda ilginç konu başlıkları ve ilginç konuşmacılar var.


22 Ekim Cumartesi günü İstanbul Beyoğlu Cezayir Toplantı Salonundayapılacak. Toplantı Ekümenopolis filminin gösterimi ile son bulacak.
 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24