2.Yeşil Elma Konferansı başlıyor



T24 - Yeşil Düşünce Derneği ve Heinrich Böll Vakfı işbirliğiyle 2.Yeşil Ekonomi Konferansı bu hafta sonu yapılıyor. Düzenlenen konferansın bu seneki başlığı Yerel Yeşil Seçenekler olarak belirlendi.





Yaklaşan Yerel seçimler öncesinde belediyecilik, kent sorunları, yerel politikalar ve

alternatifler hakkında tartışmaların yapılacağı oturumlarda ilginç konu başlıkları ve ilginç konuşmacılar var.



22 Ekim Cumartesi günü İstanbul Beyoğlu Cezayir Toplantı Salonundayapılacak. Toplantı Ekümenopolis filminin gösterimi ile son bulacak.

