Bu hafta 2’si Türk yapımı 5 film vizyonda.



Türk yapımı iki film 2 farklı Yusuf’un öyküsü anlatılıyor. Sonbahar’da ölümcül bir hastalığa yakalandığı için cezaevinden tahliye edilen Karadenizli Yusuf’un Gürcü kızla dramatik öyküsü, Sıcak’ta ise denizci Yusuf’un batık gemi projesi için eşiyle çıktığı yolculuğun nasıl kâbusa dönüştüğü konu alınıyor.



Ridley Scott’un yönetmenliğini yaptığı Yalanlar Üstüne ise Leonardo Di Caprio ve Russel Crow’un usta oyunculuğunun bir aksiyon karnavalına dönüştüğü muhteşem bir film. Filmde iki casusun bir terör örgütü liderini ele geçirmek için görevlendirildiği operasyon konu ediliyor. Sibirya Ekspresi kimsenin olmak istemeyeceği bir tren yolculuğunu, Outlander ise, Vikinglerin canavarlarla mücadelesini anlatıyor.

