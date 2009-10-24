2'si çocuk 3 kaçak öldü

Aydın'ın Didim İlçesi’nden Yunanistan’ın Farmakosi (Eşek) Adası’na geçmek isteyen 17 kaçak ve onlara rehberlik eden bir Türk’ün bulunduğu lastik bot, Taşburun Mevkii açıklarında battı.



Kaçaklardan, 2’si çocuk 3’ü denize düşüp boğulurken, 4’ü de kayboldu. Türk rehber ile 10 kaçak Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.



Kaybolan 4 kaçak aranıyor



Olay sabaha karşı meydana geldi. Yurda yasadışı yollardan girdiği saptanan ve Yunanistan’ın Farmakosi Adası’na geçmeye çalışan 17 kaçağı taşıyan 7 metrelik zodiak bot, Taşburun açıklarında bilinmeyen bir nedenle su almaya başladı. Batmak üzere olan botu Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler fark etti. Kaçaklardan 10’u ile botu kullanan 41 yaşındaki Ender Yalçın kurtarıldı. 6 ve 8 yaşındaki Suriye uyruklu iki çocuk ile 46 yaşındaki Somalili bir kadın boğularak can verdi. Ölen kaçakların cesetleri Didim Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Kurtarılan 10 kaçak ise rehberleri ile Didim Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Kurtulan kaçaklardan 7’sinin Suriye, 3’ünün Somali uyruklu olduğu öğrenildi. Kayıp 4 kişi ise halen Sahil Güvenlik ekiplerince aranıyor.