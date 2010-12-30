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Yaşam

2’nci Elizabeth torununun çocuğunu gördü

İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth büyük büyükanne oldu.

30 Aralık 2010 02:00

T24 - İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth büyük büyükanne oldu.



84 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'in en büyük torunu Peter Philips'in Kanada asıllı eşi Autumn Philips, 3.8 kilogram ağırlığında bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Gloucestershire Kraliyet Hastanesi'nde doğan bebeğin isminin daha sonra açıklanacağı belirtildi.

Prenses Anne'nin oğlu olan Peter Phillips, Montreal doğumlu Autumn ile Windsor Kalesi'nde Mayıs 2008'de evlenmişti. Çiftin bebeği aynı zamanda tahtın 12'nci varisi oldu.


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