2’nci Elizabeth torununun çocuğunu gördü

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84 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'in en büyük torunu Peter Philips'in Kanada asıllı eşi Autumn Philips, 3.8 kilogram ağırlığında bir kız çocuğu dünyaya getirdi.Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Gloucestershire Kraliyet Hastanesi'nde doğan bebeğin isminin daha sonra açıklanacağı belirtildi.Prenses Anne'nin oğlu olan Peter Phillips, Montreal doğumlu Autumn ile Windsor Kalesi'nde Mayıs 2008'de evlenmişti. Çiftin bebeği aynı zamanda tahtın 12'nci varisi oldu.