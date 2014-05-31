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Yaşam

2'nci Abdülhamid'in torunu vefat etti

89 yaşındaki Neslişah Abdülkadir Osmanoğlu Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek

31 Mayıs 2014 12:10

Böbrek yetmezliği nedeniyle 20 gün önce Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Sultan 2’nci Abdülhamid Han’ın oğullarından şehzade Mehmed Abdülkadir Efendi’nin kızı 89 yaşındaki Neslişah Abdülkadir Osmanoğlu, 11 gün kaldığı yoğun bakım ünitesinde dün saat 16.00 sıralarında hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Neslişah Sultan, hayattaki 13 şehzade kızından en yaşlısı ve tek ikinci kuşak padişah torunu idi. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yatırılan 89 yaşındaki Neslişah Sultan, dolaşım bozukluğu ve damar tıkanıklığı şikâyetleriyle tedavi görüyordu.

İki sene önce vefat eden Fatma Neslişah Sultan'dan ayırdetmek için "Küçük" Neslişah Sultan olarak anılan Neslişah Abdülkadir Osmanoğlu, Osmanlı hanedan üyelerinin yurt dışına gönderilmesinden 10 ay kadar sonra 25 Aralık 1925 tarihinde Budapeşte'de doğdu. Babası, Sultan İkinci Abdülhamid Han'ın oğullarından Şehzade Mehmed Abdülkadir Efendi idi. Salih ve Ömer adında iki oğlu ile Meziyet Dilara ve Neslişah adında iki torunu bulunan Osmanoğlu, 1 Haziran 2014 Pazar günü Fatih Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazından sonra Karacaahmet Kabristanı'nda annesi Fatma Meziyet Hanımefendi'nin yanına defnedilecek.

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