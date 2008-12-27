2'inci jenerasyon Mazda 3

Sedan versiyonu Los Angeles fuarında tanıtılan yeni Mazda3 ailesinin 'hatchback' versiyonu ise geçtiğimiz haftalarda Bolonya otomobil fuarında dünyanın beğenisine sunuldu.



Birinci jenerasyonu 5 yıl önce piyasaya sunulan ve bugüne kadar 2 milyon adet satarak dünya çapında 90 ödül alan Mazda3 ailesi, 2’nci jenerasyonu ile Haziran ayı başından itibaren Türkiye’deki yerini alacak



Mazda Türkiye Genel Müdürü Bora Koçak, Japon Mazda’nın piyasaya sunulduğundan bu yana her sattığı 3 araçtan biri olan Mazda3’ün tamamen yenilenen yeni jenarasyonuyla Türkiye’de güçleneceklerini belirtti.



Koçak, 2009 yılında yüzde 80’i sedan versiyonu olmak üzere 1000’e yakın Mazda3 satmayı hedeflediklerini belirterek, 2010 yılında hedeflerinin 2 binin üzeninde Mazda3 satmak olduğunu belirtti. 5 yıllık üretim serüveni sonrasında baştan aşağı yenilenen yeni Mazda3 ailesinin hatchback ve sedan olmak üzere iki farklı gövde seçeneği bulunuyor.



Yeni Mazda3, ön yüzünde Mazda 6’ya benzer çizgileri sayesinde üst sınıf bir görüntü çiziyor. Markanın konsept otomobilleri ile başlattığı "Zoom-Zoom" tasarım anlayışının üçüncü ürünü olan yeni Mazda3, ön tamponun altında yer alan geniş havalandırma ızgarası sayesinde gülen bir yüze sahipmiş hissi yaratıyor.



Çekik farları ve sis lambaları ile oldukça çekici bir görünüm sunan araç oldukça sportif etkiye sahip. Şişkin ön çamurlukları ile RX-8 modeline gönderme yapan Mazda3, kapılardan aracın arka kısmına kadar devam eden çizgileriyle ışık oyunları yaparak tasarımındaki inceliklerin göze çarpmasını sağlıyor.



Dar cam profili ve kısa bagajı sayesinde bu etkiyi arka kısımda da sürdüren Mazda 3 sedan’ın stop farları da ağabeyi Mazda 6’dan alınmış gibi duruyor. Aracın genel tasarımı ile büyük uyum gösteren yarı şeffaf bu stop grubu, Mazda 3’ün olduğundan çok daha büyük bir otomobilmiş gibi durmasını sağlıyor.



Dış tasarımındaki çekicilik faktörünü iç mekanda da sürdümek isteyen Mazda mühendisleri bu konuda da oldukça başarılı olmuş gibi görünüyor. Önceki modelde olduğu gibi dairesel olarak tasarlanan gösterge paneli iç mekanda da sportifliği vurgularken, yeniden tasarlanan direksyon simidi ve orta konsol, kalite anlamında üst sınıfa yaklaşmış. Orta konsolun üzerine yerleştirilen ekradan araç hakkındaki birçok bilgiye ulaşmak mümkün.



Artık dizel motoru var

Yeni Mazda3’ün motorları da Avrupalı müşteriler göz önüne alınarak geliştirilmiş. Önceki nesilde Türkiye’deki tek motor seçeneğini oluşturan 1.6 litre hacmindeki 105 beygirlik motor yerini korurken; seriye 2.0 litre 150 gücünde benzinli bir motor seçeneği daha eklenmiş. Mazda3’ün pazarda istediği başarıya ulaşamamasının en büyük nedeni olan dizel motor seçeneği ise yeni nesil ile birlikte tüketicinin beğenisine sunuluyor. 1.6 litre hacminde ve 109 beygir gücündeki dizel motor, yeni Mazda3’ün segmentteki rakipleriyle daha çetin bir mücadele içine gireceğini gösteriyor. Düşük devirlerden itibaren 240 Nm’lik torku sürücüsüne sunan bu motorun 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi ise 4.5 litre..



Hürriyet Oto Yaşam