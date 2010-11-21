2B'lerin satışı için yasal düzenleme bitmek üzere

T24 - Hükümet, seçime 7 ay kala 'sahil'e el attı... Orman vasfını yitirmiş arazilerin satışına imkan sağlayan yasa tasarısı hızlandırıldı. Arazilerin çoğu ise 'hayır'cı kıyı kentlerinde...



Kurban Bayramı arifesinde, Cumhuriyet tarihinin en büyük borç affı için düğmeye basan hükümet, yılbaşı öncesinde de orman vasfını yitirmiş araziler konusunda atağa geçecek. 2B olarak nitelendirilen arazilerin satışına imkan sağlayacak yasa tasarısına bayram tatili sonrası son şekli verilecek.



Akşam gazetesinin haberine göre, hükümetin uzun zamandır üzerinde çalıştığı 2B arazilerinin satışına ilişkin yasa tasarısında sona gelindi. 2B ile ilgili taslak çalışmasını üç bakanlık yürütüyor.



Maliye, Çevre ve Orman ile Bayındırlık ve İskan Bakanlıkları'nın hazırlayacağı taslağın, Bakanlar Kurulu'nda görüşüldükten sonra yılbaşına kadar Meclis'e gönderilmesi öngörülüyor. 2B arazilerinin satışından 25-30 milyar dolar aralığında bir gelir elde edilmesi bekleniyor. Arazilerin öncelikle hak sahiplerine satışının önü açılacak. Hak sahiplerinden belli miktar başvuru bedeli alınacak. Bedel, arazinin bulunduğu bölge ve konuma göre değişecek.

473 bin hekratı kapsıyor

473 bin 419 hektarı kapsayacak düzenlemeden en çok büyükşehirler ve sahil kentleri etkilenecek. Çalışmada, seçime 7 ay kala son aşamaya gelinmesi farklı yorumları da beraberinde getirdi. Referandumda sahil kentlerinde 'Hayır' oylarının yüksek çıkması sonrası bu kentlere yönelik çalışma yapmayı kararlaştıran AK Parti'nin 2B'yle buralara açılacağı iddia ediliyor. Hükümet ise bu değerlendirmelere karşın, düzenlemenin yıllardır gündemde olduğunu vurguluyor.

Komisyonlar tespit yapacak

Rayiç bedellerin belirlenmesinde, Hazine taşınmazlarının satışındaki kurallar geçerli olacak ve il ve ilçelerdeki takdir komisyonları değer tespiti yapacak. Taksitler halinde ödeme yapılabilecek. Belediye mücavir alan dışında kalan ve 100 dönüme kadar olan tarım arazileri de hak sahiplerine doğrudan satılabilecek. Bazı bölgelerde kentsel dönüşüm için TOKİ'yle işbirliği planlanıyor. 2B arazileri içinde kalmasına karşın, devlet tarafından daha önce verilen tapular geçerli sayılacak. Hak sahipliği için kişilerin bu taşınmazları, 5 yıl kullanmış olma şartı aranacak.

En çok 'hayır' diyenlerle büyükşehir etkilenecek

Uygulamadan yararlanacak yerler arasında ilk sırayı 45 bin 548 hektarla Antalya alıyor. Bu ili 39 bin 287 hektarla Mersin izliyor. Ankara'da 31 bin 706, Muğla'da 29 bin 138, İstanbul'da 18 bin 233, İzmir'de de 14 bin 772 hektar arazi bu kapsamda yer alıyor. Eskişehir, Kırklareli, Tekirdağ, Manisa gibi referandumda 'Hayır'ın fazla çıktığı iller ile Samsun ve Bursa, gibi şehirler de kapsam içinde. Düzenlemeden, arazilerinin önemli kısmı 2B kapsamında bulunan İstanbul Sultanbeyli, Ümraniye ve Beykoz gibi ilçelerin etkilenmesi bekleniyor.