2B'lerin satışı için çalışamalar hız verildi

T24 - “Orman vasfını yitirmiş Hazine arazilerinin satışıyla” ilgili yasa çıkmadan Maliye Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından ortak bir çalışma yürütülmeye başlandı. Hükümet 2B’lerin yasa çıkar çıkmaz satışa hazır olmasını istiyor.



Maliye Bakanlığı tüm Milli Emlak müdürlerini bir araya getirdi ve izinleri kaldırdı. Seminere katılan bir il emlak müdürü, “Yasa Anayasa Mahkemesi’nden dönebilir. Ama biz bu süreçte tüm hazırlığımızı yapıp, satışımızı yaparız” dedi.



AKP hükümeti, kamuoyunda 2B olarak bilinen “orman vasfını yitirmiş Hazine arazilerinin satışıyla” ilgili yasa çıkmadan bu arazilerle ilgili tüm hazırlıkların yapılmasını planlıyor. Bu amaçla Maliye Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından ortak bir çalışma yürütülüyor.



Maliye Bakanlığı Milli Emlak Müdürlükleri’ne bir yazı göndererek “2-B arazilerinin bir an önce tespiti için izinleri kaldırırken”, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’na bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İstanbul’un birçok ilçesinde kadastro çalışmasını tamamladı bile. Hükümet, 2B arazilerinin satışıyla ilgili yasanın Anayasa Mahkemesi’nden dönmesi ihtimalini düşünerek tasarı Meclis’te yasalaştıktan hemen sonra 2B arazilerinin satışa hazır olmasını planlıyor. AKP hükümeti 2B arazilerinde konutu olan hak sahiplerinden ilk başta başvuru bedeli olarak 10 bin TL almayı planlıyor. Bu durumda yüz binlerce konutun olduğu düşünüldüğünde ortaya büyük gelir kaynağı çıkıyor.





İstanbul’da kadastro çalışması



Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre hükümet milyarlarca dolar kaynak beklediği 2B arazileriyle ilgili çalışmalarını hızlandırdı. Yasa tasarısına göre hükümet bu arazileri, “belediye mücavir alan sınırları içinde yapılaşma bulunan yerlerdeki binaların, kullanım alanlarıyla birlikte rayiç bedel üzerinden ve 4 yıl vadeyle satışını” amaçlıyor. Bu tasarı doğrultusunda bakanlıklar aracılığıyla illerdeki kadastro çalışmaları hız kazandı. Özellikle İstanbul’da Beykoz ve Ümraniye ilçelerinde çalışmalar tamamlanırken, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü şu anda Üsküdar ilçesinde 2B arazilerinin tespiti için çalışmalarını halen sürdürüyor.



Bayındırlık ve İskân Bakanlığı kadastro çalışmalarını yürütürken Maliye Bakanlığı da Milli Emlak Genel Müdürlüğü 2B arazilerinde keşiflerini yapıyor. Bu amaçla geçen ay Türkiye’deki tüm Milli Emlak müdürlerini Antalya’da seminerde bir araya getiren Maliye Bakanlığı, çalışmaların hızlanması için kurumdaki izinleri kaldırdı.





Milli emlakta izinler iptal



Antalya’daki seminere katılan ve isminin açıklanmaması şartıyla gazetemize konuşan bir il emlak müdürü, “Dört gün boyunca Antalya’da seminere katıldık. Bize denilen, söz konusu yasa çıktığı gün 2B arazileri satışa hazır olacak. Yasa Anayasa Mahkemesi’nden dönebilir. Ama biz bu süreçte tüm hazırlığımızı yapıp, satışımızı yaparız. Mayıs ayında da Ankara’dan tüm illere yazı gönderilerek 2B tespitleri için izinler kaldırıldı. 29 kontrolör başımızda 2B için ne yapıp yapmadığımızı kontrol ediyor” diye konuştu.





