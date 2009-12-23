2B’ler TOKİ’ye yarayacak

T24 - AKP iktidarının yerel seçimler öncesi oy oranını arttırmak için satışına izin verdiği ve yaklaşık 25 milyar dolarlık gelir beklenen 2B arazilerinin tapuya bağlanması için parselasyon çalışmaları başladı.



Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şube Sekreteri Mehmet Hışır, kentin değerli orman alanlarına TOKİ eliyle lüks projeler yapılacağı, yurttaşların ise mağdur edileceği uyarısında bulunarak “Hükümetin 2B çalışmaları sonucu İstanbul’un yüzde 3’ü el değiştirecek” dedi.



Orman Mühendisleri Odası’nca hazırlanan 2B Raporu’nda ise AKP hükümetince yapılan düzenlemenin yeni 2B alanları yaratacağına dikkat çekildi.



CHP tarafından iptal istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne taşınan ve kamuoyunda 2B Yasası olarak bilinen “Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”a ilişkin belirsizlikler sürüyor. Anayasa Mahkemesi’nce gündeme alınmaması nedeniyle 2B arazileri üzerinde taşınmazları bulunan ve hükümet tarafından “mağdur” olarak nitelendirilen yurttaşlar, arazileri satın almak için başvuru yapamazken parselasyon çalışmalarının kapalı kapılar ardında yapılmasından endişe ediyorlar.



Mehmet Hışır, İstanbul’da 163 bin dönüm orman arazisine “imar affı” tanındığına dikkat çekerek AKP hükümetinin hukuki belirsizliğin ortadan kalması ardından arazilerin satışı için yasal zemin hazırlayacağını söyledi. Hışır, 2B arazilerinde TOKİ’ye tanınan ayrıcalığa da dikkat çekerek şunları kaydetti:



“TOKİ’nin kendi imar planını yapma ve bunları uygulama yetkisi var. TOKİ, tüm planlama süreçlerinde denetimden muaf tutuluyor. Belediyelere yalnızca inşaata başladığı konusuda bilgi vermekle yükümlü tutulan TOKİ’ye 2 ay içinde inşaat ruhsatları gönderiliyor. Yapı, imar ve deprem denetimi dahi yapılmıyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın söylediği gibi yurttaşların mağduriyetleri giderilmeyecek, aksine TOKİ, kentsel dönüşümde olduğu gibi uygun gördüğü, değeri yüksek yerleri alacak, geri kalan yerleri yurttaşlara bırakacak.”





Yeni 2B’ler oluşacak



Orman Mühendisleri Odası’nca hazırlanan “2B Raporu” nda ise AKP hükümetince hazırlanan 2B Yasası’nın yeni 2B arazilerinin oluşması için zemin hazırladığı vurgulandı. Anayasa ve yasalarda bulunan “orman vasfını yitirmiş araziler” ibaresinin tamamen kaldırılması gerektiği de ifade edilen raporda, şu önerilerde bulunuldu:



• Devlet ormanları yalnızca devlet tarafından yönetilip işletilmelidir.



• 1981’den önce orman niteliğini tam olarak kaybeden yerler kullanıcısı orman köylülerine tahsis edilerek orman, mera, yaylak vb. olarak kullanılmalıdır.



• Ormandan çıkarma işlemi, yalnızca orman içinden nakledilecek köylerin yerleştirilmesi için yapılmalı ve başka amaçlara yönelik kullanılacak bir araç haline kesinlikle getirilmemelidir.



• “Ormanları tahrip edecek siyasi propaganda yapılamaz yasağı”, “orman alanlarını daraltan ormanları yakmak”, “ormanı yok etmek veya daraltmak amacıyla işlenen suçlar” genel ve özel af kapsamına alınmamalıdır.



• Ormanlar, arsa üreten bir arsa ofisi konumundan çıkarılmalıdır.

