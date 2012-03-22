'Beyaz Yakalının Akıl Defteri' raflarda yerini aldı

T24 - Turkkariyer Yönetim Kurulu Başkanı İlham Süheyl Aygül’ün beyaz yakalı dünyasında büyük ilgi gören ‘’Beyaz Yakalının Seyir Defteri’’ kitabından sonra ikinci kitabı ‘’Beyaz Yakalının Akıl Defteri’’ de raflarda yerini aldı.

"Her kitap okurun duygu ve düşünce dünyasında yarattığı yansımayla yaşar. Teslim olmayın! Asla vazgeçmeyin! Rotanızı kendiniz belirleyin ve geminize kendiniz kaptanlık edin! Kitabı bitirdiğimde aklımda kalan en önemli sesler bunlardı. Oysa son derece teknik ayrıntılara inen öğütler de var kitapta. CV yazmanın inceliklerinden başarılı bir CEO'nun kulağında küpe olması gereken altın kurallara kadar"

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