2B'de 300 bin başvuru var, ikinci şans yok

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2B arazileri için yapılan başvuru sayısının yaklaşık 300 bine ulaştığını açıkladı. Şimşek, başvuru süresinin uzatılmasının gündemde olmadığını da bildirdi.



Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara'da 2B çalışmalarına ilişkin gelinen nokta ve bundan sonraki sürece ilişkin bilgi vermek amacıyla düzenlediği basın toplantısında, "Bugün 450 bin kullanıcıdan 300 bini başvuru aldık" dedi.

30 Ekim 2012 tarihi itibariyle 6 aylık başvuru süresinin sona ereceğini hatırlatan Şimşek, başvuru süresinin uzatılmasının gündemde olmadığını ifade etti.

Parsel bazında rayiç bedellerin belirlendiğini söyleyen Şimşek, "Toplam rayiç bedel 27 milyar TL. Toplam satış bedeli 19 milyar lira olacak. İndirimlerle birlikte buradan beklenen bedel toplam 9.8 milyar lira" diye konuştu.

Konuşmasında 2B arazilerinin satışına gelir amaçlı yaklaşmadıklarını da vurgulayan Şimşek, bu kanunla amaçlarının vatandaşla devlet arasında uzun yıllardır süren hukuki itilafların çözümlenmesi, çarpık kentleşme sorununun giderilmesi olduğunu söyledi.



54 ilde çalışmalar sürüyor



Şimşek, bu konuda 54 ilde çalışmaların halen devam ettiğini, 2B kapsamında güncellenen ve kadastro çalışmaları tamamlanan 460 bin adet taşınmazın bakanlığa teslim edildiğini de belirtti.

Bu çerçevede 460 bin taşınmaz üzerinde yaklaşık 560 bin vatandaşın kullanıcı konumunda olduğuna dikkati çeken Bakan Şimşek, şöyle konuştu:



''Bunlar arasında 6 aylık başvuru süresi olanlar var, 8 aylık başvuru süresi olanlar var. 30 Ekim 2012 tarihi itibariyle 6 aylık başvuru süresi sona erecek olan 450 bin kullanıcıdan bugüne kadar yaklaşık 300 bini başvurularını yapmıştır. Başvuru yapanların oranı yüzde 67'dir. Buna göre kalan 150 bin vatandaşımızın haklarını kaybetmemeleri için bir an önce başvuru yapmaları gerekmektedir'' dedi.

2B satışlarından 2013 yılında 4.8 milyar liralık bir gelir beklediklerini, bunun da 2013 bütçesinde yer aldığını söyleyen Şimşek, "Kentsel dönüşüm için önümüzdeki sene bütçesine 1 milyar lira ilave kaynak koyduk" ifadesini de kullandı.

Hak sahiplerine de çağrıda bulunan Şimşek, "Hak sahipleri başvuruda bulunsunlar, başvuruda bulunmaları haklarını tescil ediyor. Mağduriyet olmaması için hassasiyet gösteriyoruz. Vade farkı almıyoruz, taksitlendirme yapıyoruz" diye konuştu.



14 ilde yoğunlaşıyor



Başvuruların yüzde 85'inin 14 ilde yoğunlaştığını belirten Şimşek, bu illerin İstanbul, Antalya, Muğla, İzmir, Ankara, Kocaeli, Balıkesir, Sakarya, Adana, Mersin, Bursa, Samsun, Afyonkarahisar ve Zonguldak olduğunu kaydetti.



Şimşek, özellikle kırsal kesimlerde ve göç veren illerde verimliliğin düşük olması ve kullanıcıların taşınmazları terk etmeleri nedenleriyle diğer yerlere göre başvuruların düşük olduğunun tespit edildiğini kaydetti.