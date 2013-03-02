2B eyleminde köylülere biber gazı!

İzmir'in Kemalpaşa ve Bornova ilçelerine bağlı köylerdeki 2B arazilerinin rayiç bedelini yüksek bulup tepki göstermek isteyen yaklaşık 250 kişilik gruba, polis biber gazıyla müdahale etti.

İzmir’in Kemalpaşa ve Bornova ilçelerine bağlı köylerdeki 2B arazilerinin rayiç bedelini yüksek bulup, tepkilerini İzmir-Ankara Karayolu’nu trafiğe kapatarak göstermek isteyen yaklaşık 250 kişilik gruba, polis biber gazıyla müdahale etti. Gruptakilerin yanı sıra bazı polisler de biber gazından etkilendi.

Kamuoyunda 2B olarak bilinen orman vasfını yitirmiş arazilerin satışında rayiç bedelini yüksek bulan Yakaköy, Çiçekliköy, Karaçam, Beşyol, Kayadibi, Sarnıç, Kurudere, Kuyucak, Ulucak ve Damlacık köyü sakinlerinden oluşan yaklaşık 250 kişilik grup, saat 11.30 sıralarında İzmir-Ankara Karayolu’nun Sarıtaş mevkiinde toplandı. ’Diyorlar burası SİT. Toprağını bırak git’, ’SİT’i kaldırın rayici düşürdün’, ’Bu topraklar dedemizden, memnun değiliz sizden', ’3 çocuk dediniz, ne yiyecek diye düşünmediniz. Tapumuzu vermediniz’ yazılı dövizler taşıyan gruba karşı 50 polis ve TOMA diye bilinen Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı ile önlem alındı. Sık sık Vali Cahit Kıraç ile görüşmek istediklerini belirten sloganlar atan grup, dertlerini Kemalpaşa Kaymakamı Yüksel Topal’a anlatmaya çalıştı. Kaymakam Topal, köylülerden sağduyulu davranmalarını isteyip, taleplerini ilgili yerlere ileteceğini söyledi.

Ümit Yıldız'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan hebrine göre, köylülerden Bekir Kıyak, arazilerinin 2B kapsamında olmadığını, birçoğunun tapuları olduğunu ileri sürüp, "Bu topraklar bizlere atalarımızdan, dedelerimizden kaldı. Hepsinin tapusu olmasına rağmen, bu yerleri önce ölçümle 2B’ye çevirdiler, şimdi de birinci derece doğal SİT ilan ettiler. 2B diyerek müracaat parasını da aldılar. Şu an Milli Emlak, ’Bu yerleri sizlere veremeyiz, çünkü SİT alanı’ diyor. Madem SİT alanı neden müracaat parası aldılar? Bir ay boyunca köylüye, ’Yazılın, hakkınız kaybetmeyin’ diye uyarılarda bulundular. Şimdi ise müracaat eden köylüler, ne yerlerini ne de paraların alabiliyor" dedi.

Grup daha sonra Belkahve yönüne yürümek isteyince, polis izin vermedi. Grubun ısrarcı olması üzerine polis, biber gazı kullandı. Köylülerin yanı sıra bazı polisler de biber gazından etkilendi. Bu sırada bir grup, yolu kısa süre trafiğe kapattı.

Polisin müdahalesine rağmen dağılmayan grup, basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını okuyan Yakaköy Muhtar Azası Savaş Yücel Ekim, rayiç bedellerin çok yüksek olduğunu öne sürüp, "80 yıldır bu topraklarda tarım yapıyoruz. Bu yerlerin bedelsiz olarak bizlere verilmesini ve SİT’in kaldırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı. kanunundaki bazı maddelere aykırılığı gerekçe gösterilerek 14 Haziran 2012'de feshedilmişti.