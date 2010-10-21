2B arazilerinin satışları seçimden önce başlayacak

T24 - Orman vasfını yitirmiş arazilerin satışına ilişkin çalışmalarda son aşamaya gelindi. Maliye Bakanlığı ve Hazine satış fiyatlarını belirleyecek. Satışa zemin hazırlayacak düzenleme ise yasa değişikliği ile yapılacak. Hükümet, satışın seçimlerden önce yapılmasını planlıyor.

Hükümetin, orman vasfını yitirmiş arazilerin satışına ilişkin “2B” çalışmasında son aşamaya gelindi. Arazilerin hak sahipleri ve büyüklükleri iki yıl süren çalışmayla belirlendi. Şimdi, Maliye Bakanlığı ve Hazine satış fiyatlarını belirleyecek. Satışa zemin hazırlayacak düzenleme Anayasa değil, yasa değişikliği ile yapılacak. Hükümet, satışın seçimlerden önce yapılmasını planlıyor.

Tartışmalı düzenleme

AKP’nin Kızılcahamam toplantısında da gündeme gelen ve Başbakan Tayyip Erdoğan’ın yasal alt yapı çalışmalarının sürdüğünü söylediği 2B arazilerinin satışı, uzun tartışmalara neden olmuş ve daha önceki düzenlemeyi, dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer veto etmişti. Muhalefet bu arazilerin hak sahiplerine satışının yeni orman arazilerinin gasbı sonucunu doğuracağı iddiasında bulunmuştu.



Hak sahipleri belli

Hükümet, iki yıl önce Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’ne talimat vererek, bu arazilerin gerçek büyüklükleri ve hak sahiplerinin tesbiti çalışması başlattı. Gelinen noktada yüzde 95 oranında çalışmanın tamamlandığı öğrenildi. Bu aşamadan sonra Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı, satış fiyatlarını ve satışa ilişkin ayrıntıları belirleyecek. Yapılacak fiyatlandırmanın ardından, yasal düzenleme gerekecek.



AKP’nin ince hesabı

Satış için anayasa değişikliği gerektiği iddiaları hükümet tarafından dikkate alınmadı. Hükümet, satışı yasayla yapacak. Yasanın, muhalefet tarafından iptal edilme ihtimaline karşı da önlem alındı. Anayasa Mahkemesi’nin yasayı iptal etmesi aşamasına kadar ilana çıkılacak. Fiyat ve büyüklükler önceden belirlendiği için süreç derhal başlatılacak. Yasa iptal edilse bile daha önce yapılan satışlar bundan etkilenmeyecek. 1983 yılından önce orman vasfını yitiren arazileri kapsayacak düzenlemeden elde edilecek gelirin 25 milyar dolar olacağına ilişkin iddialar, hükümet tarafından revize edildi. Yapılan ön hesaplamalarda, gelirin 10-15 milyar dolar civarında olacağı belirtiliyor. 2B arazilerinin bulunduğu iller sıralamasında, Antalya birinci sırada yer alıyor. Antalya’yı Balıkesir, Mersin, Adapazarı, Muğla ve İstanbul takip ediyor. Yüksek gelirin Antalya, İstanbul ve Muğla gibi illerden sağlanacağı, diğer illerdeki bedellerin düşük olacağı hesaplanıyor. Satışa sunulacak toplam alanın ise 5 milyon dönüm olduğu belirtiliyor.



1981 öncesini kapsayacak

Çevre ve Orman Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Milli Emlak Genel Müdürlüğü bürokratlarının katılımıyla hazırlanan 2B taslağı, rezive edilerek TBMM’ye gönderilecek. Taslak şu hükümleri içeriyor: “Düzenleme 31 Aralık 1981 tarihinden önce orman alanı dışına çıkmış 2B arazilerini kapsayacak. Satıştan elde edilen gelir, orman köylerinin kalkınması veya arazi hangi bölgedeyse o bölgenin imar ve altyapı yatırımları için kullanılacak. TOKİ, bu bölgeleri kentsel dönüşüm alanı ilan ederek, toplu konut projeleri geliştirecek.



