2B arazileri seçimden önce sudan ucuz!

T24- 2B Arazisi olarak bilinen ve 31 Aralık 1980 tarihinden önce orman vasfını tamamen kaybetmiş yerlerin satışı için hazırlanan yasa tasarısı Mart ayında TBMM'den geçmek üzere hazır. Araziler, “Arsa rayiç bedeli çarpı 2, artı yüzde 20” formülü ile vatandaşa satılacak. Ortaya çıkan rakamın 10 bin TL’si peşin alırken, kalan miktara 5 yıl taksit yapılacak.



2B yasasından yararlanacak örnekler herkese “Keşke ben de zamanında bir yer çevirseymişim” dedirtecek cinsten. Sanatçı İsmail Türüt villasının tapusunu almak için sadece 32 bin lira, Aytemiz Petrol’ün sahiplerinden Ali Aytemiz Beykoz Çavuşbaşı’ndaki Ali Baba’nın Çiftliği ismini verdiği yerin tapusunu almak için 200 bin lira ödeyecek.

2B Arazisi olarak bilinen ve 31 Aralık 1980 tarihinden önce orman vasfını tamamen kaybetmiş yerlerin satışı için hazırlanan yasa tasarısı önümüzdeki günlerde Bakanlar Kurulu’na sunulduktan sonra Meclis’e getirilecek. Hükümet, yasa tasarısının Mart ayında TBMM’de kabul edilmesini planlıyor. Böylece daha önce Anayasa Mahkemesi’nden dönen 2B Yasası yürürlüğe girmiş olacak. Bu kanun ile 2B arazisi kabul edilen 473 bin 419 hektarlık alanın satılması için engeller ortadan kalkmış olacak. 2B arazisi olup olmadığı ise 2009 yılında çıkartılan ve 2B arazilerinin Maliye’ye devredilmesi için yapılan envarter çalışmasıyla belirlendi. Bu çalışma sırasında, 2B arazilerinde kimlerin oturduğu ve hak sahibi olduğu da kayıt altına alındı.



Hak sahiplerine satılacak



Şu anda taslak halinde olan tasarıya göre, 2B arazileri sadece hak sahiplerine satılacak. Hak sahiplerinin ise kadastro çalışmaları yapıldığı tarihten geriye 5 yıl giderek, en az bu kadar süre bu arsanın sahibi olması gerekiyor. Satış sadece bu şartı gerçekleştirenlere yapılabilecek. Rakamın belirlenmesinde belediyelerin vergi tahsili sırasında kullandığı ‘arsa rayiç bedelleri’ esas alınacak. Arsa rayiç bedelinin 2 katına yüzde 20 eklenerek arsanın bedeli tespit edilecek. Ortaya çıkan rakamın 10 bin TL’si peşin istenecek. Geriye kalan rakam ise 5 yıl içinde taksitle alınacak.



Villalar dikkat çekiyor



2B arazisinin simge yerlerinden biri olan Çavuşbaşı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne yakınlığı ile ulaşım açısından büyük avantaj sağlayan bir noktada. 29 bin dönüm 2B arazisine sahip.

Orman manzaralı bölgede ise en fazla villalar ve çiftlik evleri dikkat çekiyor. Villaların sahipleri ise ağırlıklı olarak işadamları, sanatçılar ve doktorlardan oluşuyor.

Bunlar arasında ise Huzur Giyim’in sahipleri Gencallar, Varlıbaş Holding’in ortakları, sanatçılardan ise İsmail Türüt dikkat çekiyor.







Aytemiz, çiftliğin tapusuna 200 bin liraya sahip olacak







Aytemiz petrolün sahiplerinden Ali Aytemiz de Çavuşbaşı’nda villası olanlardan. Hatta onun ki çiftlik, adı ise Ali Baba’nın Çiftliği. Çiftlik yaklaşık 10 bin metrekare üzerin kurulu. Çamlık Caddesi üzerinde burada metrekare rayiç bedeli 8.31 TL. Kaba bir hesap ile Ali Aytemiz ise 200 bin lira ödeme yapmak zorunda kalacak.



‘1990’da aldım, tekrar devlete para ödeyeceğim’



80 yaşındaki Abdurrahman Erten, Osmangazi Caddesi’nde yaşıyor. Erten, 2B Yasası’nın çıkmasından ardından belirlenen formüle göre arazisinin değerini hesapladı: “Caddenin rayiç bedeli 8.13 TL. Arsam 2 bin 900 metrekare. 56 bin 500 TL’ye denk geliyor. Burayı 1990’da aldım ve 3 katlı bina yaptım. Arsayı bedava almadım! Tekrar devlete para ödeyeceğim. Emekliyim, ağır gelir.”



Beykoz’da 240 bin dönüm alan 2B sınırı içinde...



2B arazilerinin satışında en fazla gündeme gelen yerlerin başında İstanbul- Beykoz geliyor. Bu ilçede toplam 240 bin dönüm alan 2B sınırları içinde kalıyor. Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek 2B arazilerinin yasallaştırma sürecinin çok önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Öncelikle bu arazilerin statüsünü bilmek gerekiyor. 31 Aralık 1980 yılı öncesinde orman tarafından yapılan kadastro çalışması sırasında bu araziler orman özelliğini kaybetmiş alan olarak tescillenmiş. Tasarı halinde olan yasa ise bu arazileri kapsıyor. Yani 1980 öncesini. Bilindiği gibi 2009 yılında bir yasa çıkartıldı. Bu yasa ile 2B arazileri Maliye’ye devredildi. Bu sırada ise kadastro çalışmaları yapıldı. Hak sahipleri tespit edildi. Yeni yasa kabul edilirse, hak sahipleri 2B arazilerini satın alabilecek.”



İsmail Yıldız’ın yüzme havuzlu 3 villası 324 bin TL!



Beykoz Çavuşbaşı’nda dikkat çeken başka bir villa ise işadamı İsmail Yıldız’a ait. Yaklaşık 10 bin metrekare arazi üzerinde 3 adet villa bulunuyor. Kapalı yüzme havuzu ve spor salonları ise dikkat çekiyor. Bu villa da Cumhuriyet Caddesi çepheli. Metrekare rayiç bedeli bir değişiklik olmazsa 13.5 liradan hesaplanacak. Bu hesaplama sonucunda ise ortaya 324 bin liralık bir bedel çıkacak. Yılmaz da kanunlara göre 10 bin lirayı peşin verdikten sonra kalan 314 bin lirayı 5 yılda ödeyebilecek.



‘Hiç kimse hesaplanacak rakamı beğenip az demez’



Beykoz Çavuşbaşı’nda hem işyeri hem evi olan Maria Perdue, 16 yıl önce Amerika’dan gelmiş ve 6 yıldır vatandaşlık bekliyor. Maria Perdue 2B Yasası’na ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “9 yıldır kendi evimde Çavuşbaşı’nda oturuyorum. ‘Ne mutlu Türküm diyene’ demek için sabırsızlanıyorum. Bu yasayı ise yöre halkı çok istiyor. Yasanın çıkması çok güzel. Ancak bu formül tutulur mu bilmiyorum. Çünkü hiçbir vatandaş bu rakama ‘az’ demez, derse sadece devlet der.” Maria Perdue’nin eşi Ron Perdue ise 10 bin lira peşinatın çok fazla olduğunu söyledi.





İsmail Türüt villası için sadece 32 bin lira ödeyecek







İsmail Türüt’ün evi Çavuşbaşı’nda Cumhuriyet Caddesi’ne yakın bir yerde. Bu caddenin rayiç bedeli ise metrekare başına 13.5 lira. Türüt’ün evi yaklaşık bin metrekare üzerine kurulu. Bu durumda ortaya çıkan 13 bin 500 lira oluyor. Bunun iki katı ise 27 bin lira 27 bin liranın yüzde 20’si ise 5 bin 400 lira yapıyor. Ortaya çıkan rakam ise 32 bin 400 lira. Yasa kabul edilir ve rayiç bedellerde de bir değişiklik olmazsa, Türüt, 32 bin 400 liranın 10 bin lirasını, kalan 22 bin 400 lirayı ise 5 yılda ödeme hakkına sahip olacak.



‘Toplum vicdanını rahatsız etmemeli’



YÜCEL Çelikbilek, satışların ise kimseyi üzmeden olması gerektiğini söylüyor: “Şu anda arsa rayiç bedeli üzerinden bir bedel belirlenmesi düşünülüyor. Hangi formül uygulanırsa uygulansın öncelikle hak sahiplerini üzmeyecek bir formül bulunmalı. Çünkü bu kişiler de arsalarını başkalarından almış durumdalar. Mağdur yaratılmamalı. Ancak belirlenen formül toplum vicdanını da rahatsız etmemeli. Ortada çok hassas bir denge var.”



Arsa rayiç bedeli esas alınacak



TASARI halindeki yasa çıktıktan sonra villalar için ne kadar ücret ödeneceği ise belediyelerin belirleyeceği arsa rayiç bedelleri üzerinden belirlenecek. Türkiye’de arsa rayiç bedelleri her 4 yılda bir belediyelerin özel çalışmaları ile yenileniyor. Her yıl ise TÜFE oranında artırılıyor.



‘4 bin dava açıldı başvuru sınırlanmalı’



Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, Beykoz’da hak sahipliği ile ilgili 30 yıldır süren davalar olduğunu belirterek şunları söyledi: “Yasanın çıkmasıyla bu sorunlar da ortadan kalkacak. Hatta kadastro çalışmaları sırasında itiraz edenler de oldu. 4 bine yakın dava açıldı. Yasa geçtiği takdirde davalık olmayan bütün arazilerin satışı gerçekleşebilecek. Davalık olanlar ise hukuki sürecin bitmesiyle satılacak. Yasa çıktıktan sonra başvurular olacak, bu başvurulara tarih sınırlaması getirmek gerekiyor.”