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Ekonomi

2B arazileri 2013'ün başında satışta

Mehmet Şimşek, orman vasfını kaybetmiş olan 2B arazilerinin satışın ocak ayının ilk günlerinde başlayacağını söyledi

18 Aralık 2012 10:49

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2B arazilerinin satışı işin ocak ayını işaret etti.
 
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Meclis'teki 2013 bütçesi üzerindeki görüşmeler sırasında, milletvekillerden gelen soruları yanıtladı.

Bakan Şimşek, orman vasfını kaybetmiş olan 2B arazilerinin satışın ocak ayının ilk günlerinde başlayacağını söyledi.

Şimşek ayrıca, bakanlığın gelir vergisi, kurumlar vergisi ve KDV oranlarında 2013 yılı için bir artış öngörmediğini de açıkladı.

Şimşek, Türkiye'de toplanan bütün vergilerin gayri safi milli hasılaya oranının yüzde 26, dolaylı vergilerin oranının ise yüzde 47, 7 olduğunu belirtti.

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