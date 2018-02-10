T24 LogoT24 Logo
Gündem

2.Abdülhamid türbesi halkın ziyaretine açıldı

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL,(DHA) 2

10 Şubat 2018 16:22

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL,(DHA)
2. ABDÜLHAMİD\'İN türbesi restorasyan işlemlerinin tamamlanmasının ardından halk ziyaretine açıldı. 
2. Abdülhamid\'in yanı sıra 2. Mahmud ve Sultan Abdülaziz ile Osmanlı Hanedanı\'ndan 19 kişinin daha kabrinin bulunduğu Sultanahmet\'teki türbe, restorasyonun işlemlerinin tamamlanmasının ardından halkın ziyaretine açıldı. Türbeyi ziyaret edenler, kabirlerin başında dua etti. İstanbul İl Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz\'ın okuduğu duanın ardından türbe, Türkiye\'nin çeşitli illerinden gelenlerin  ziyaretine açıldı. Türbelerin başında dua edenler, zaman zaman duygusal anlar da yaşadı.

fotoğraflı

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Deniz KAYAABDÜLHAMİDAbdülhamidMahmudSultan AbdülazizOsmanlı HanedanıSultanahmetTürbeyiMüftüsü Hasan Kamil YılmazTürkiyeTürbelerin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24