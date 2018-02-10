2.Abdülhamid türbesi halkın ziyaretine açıldı

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL,(DHA)

2. ABDÜLHAMİD\'İN türbesi restorasyan işlemlerinin tamamlanmasının ardından halk ziyaretine açıldı.

2. Abdülhamid\'in yanı sıra 2. Mahmud ve Sultan Abdülaziz ile Osmanlı Hanedanı\'ndan 19 kişinin daha kabrinin bulunduğu Sultanahmet\'teki türbe, restorasyonun işlemlerinin tamamlanmasının ardından halkın ziyaretine açıldı. Türbeyi ziyaret edenler, kabirlerin başında dua etti. İstanbul İl Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz\'ın okuduğu duanın ardından türbe, Türkiye\'nin çeşitli illerinden gelenlerin ziyaretine açıldı. Türbelerin başında dua edenler, zaman zaman duygusal anlar da yaşadı.

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