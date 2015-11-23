2957 yılına kadar açılmaması istenen bir zaman kapsülü bulundu

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde yapılması planlanan yeni bir bina için temel arayan ekip, kazı çalışması sırasında 1957'de gömüldüğü anlaşılan bir zaman kapsülünü buldu. Enstitü yönetimi, kapsülü gömen profesörlerin isteğini yerine getirmeye ve kapsülün 2957 yılına kadar açılmamasına karar verdi.

Akşam’da yer alan habere göre, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Müzesi Koleksiyon Direktörü Deborah Douglas, kampüsteki kazı çalışmaları sırasında bulunan zaman kapsülünü neden açmamaya karar verdiklerini Inverse'ten Jacqueline Ronson'a "MIT akılcı ve gelecek odaklı olmayı sever, fakat bu oldukça duygusal bir aktivite ve tatlı bir an'' sözleriyle anlattı.

Kapsülün içinde ne var?

Müze çalışanlarının zaman kapsülünün içerisinde neler olduğuyla ilgili tahminleri var. Kavanoz açılmasa da içerisindeki döküman ve diğer şeylerin bin yıl boyunca bozulmayacak şekilde tasarlanması, müze çalışanlarına hikâyenin parçalarını bir araya getirmelerinde yardımcı oluyor. MIT arşivlerinde yapılan taramalar sonucunda çıkarılan görüntülerde, profesörlerin kavanozu doldurdukları ve gömdükleri anlar görülüyor. 1957'de medyaya yansıysan haberlere göre, MIT laboratuvarlarında üretilen cam kavanoz içindeki materyalleri korumak amacıyla argon gazıyla dolduruldu. Yine aynı haberlere göre kapsülün içerisindeki materyallerden ikisi, MIT'de 1957 yılının en önemli teknolojik edinimleri arasında gösterilen ufak bir şişede sentetik penisilin ile devrimsel bir elektronik parça olarak tanımlanan ve aşırı iletkenliği yönetmeyi sağlayan bir kriyotron.

Profesörlerin cam kavanoz içine koyduğu mektuptan bir bölüm

Profesörler, zaman kapsülü içerisine koydukları bir mektupta, amaçlarını şöyle açıklıyor:

''Önümüzdeki bin yılda dünyayı ne bekliyor tahmin edemeyiz ya da sizlerin bizim zamanlarımıza bir bilim çağı olarak saygı duyup duymayacağınızı da. Emin olduğumuz şey şu ki; sizler evren ile ilgili daha büyük bir kavrayışa sahip olacak ve bizler bu ilerleyişe bir katkı yapmış olacağız. Sizlere bilginin peşinde süregiden başarılar diliyoruz.''

Bilinen en az 8 zaman kapsülü var

MIT'de zaman kapsülleri bir nevi gelenek. Enstitü kampüsünde gömülü olduğu bilinen en az 8 kapsül var. MIT müzesinin yönetimi, kapsülü daha uzun süre korumak için neler yapılabileceğini araştırıyor. Kapsülün müzede sergilenmesi ya da yeniden gömülmesi gündemde.