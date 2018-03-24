29 yıllık eşiyle ‘FETÖ'cüyüm' diye anlaşmalı boşandı, sevgilisiyle evlendi

15 Temmuz darbe girişiminin ardından arkadaşlarının FETÖ üyesi olduğunu ve kendisinin de himmet ödediğini belirterek tutuklanma ihtimali olduğunu söyleyen ve 29 yıllık eşiyle anlaşmalı olarak boşanan Hayri Uğur hakkında eski eşi Hepşen Uğur tarafından "dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, sebepsiz zenginleşme, resmi belgede sahtecilik, hileli davranışlarla evlilik birliğini sonlandırma (boşanma)” davası açtı. Eski eşinin, örgütten tutuklandığı takdirde tüm mal varlıklarına el konacağını söylediğini kaydeden Uğur, kızı ve oğlu ile birlikte 12 kişiyi tanık gösterdi.

Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre, Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı tekstilci Hayri Uğur (57), eczacı Hepşen Uğur'la (51) 29 yıl önce evlendi. Mersin'de 10 yıl kendi adını taşıyan eczaneyi işleten Hepşen Uğur, eşi Hayri Uğur ile tekstil işine girdi. 2 çocukları bulunan çiftin tekstil şirketi kısa sürede büyüdü, 200 milyon TL değerinde mal varlığına ulaştı.

Himmet ödedim dedi, tutuklanma ihtimali olduğunu söyledi

Hayri Uğur son 3 yılda "dini motiflerle süslenmiş söylemler ve kitaplar" eve getirmeye başladı. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Hayri Uğur, arkadaşlarının FETÖ üyesi olduğunu, kendisinin de himmet ödediğini belirterek tutuklanma ihtimalinin olduğunu söyleyerek eşi ve 2 çocuğunu korkuttu.

Örgütten tutuklandığı takdirde tüm mal varlıklarına el konulacağını söyleyen Hayri Uğur, iddiaya göre 5 yıllık yasak aşkı ile rahatça evlenebilmek için hazırladığı senaryoyu devreye soktu. Hayri Uğur, arkadaşı olan Adanalı işadamlarının tutuklandığı yönündeki haberleri ailesine sürekli gösterdi. Ailenin yatırımlarını Amerika'ya taşıyacağını belirten Hayri Uğur, Hepşen Uğur'a kendi avukatı olan Tarkı S.'ye vekalet vermesini sağladı.

Çocuklarını da kağıt üzerinde boşanacakları yönünde ikna eden iş adamı, lehine boşanma protokolü düzenledi. 15 Ocak'ta anlaşmalı boşanan Hayri Uğur'un senaryosu işledi. Hayri Uğur, ailesiyle boşanmamış gibi WhatsApp'tan 'family' adlı gruptan yazışmalarına devam etti. Eşiyle evlilik yıl dönümünü bile kutlayan iş adamı, ailesini ABD Orlando'ya yerleştirdi. İstanbul'da lüks bir rezidansta bulunan 3 ofisini avukatı Tarık S.'ye devreden Hayri Uğur, şirketleri için şoförüne de vekaletname verdi. 'FETÖ'cüyüm senaryosuyla 29 yıllık eşiyle boşanan Hayri Uğur, 27 Şubat'ta 5 yıllık sevgilisiyle evlendi.

Kızı ve oğlunu tanık gösterdi

Hepşen Uğur İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak eski eşi ve Tarık S. hakkında suç duyurusunda bulundu. Hayri Uğur'un "dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, sebepsiz zenginleşme, resmi belgede sahtecilik, hileli davranışlarla evlilik birliğini sonlandırma (boşanma)" suçlarından cezalandırılmasını isteyen Hepşen Uğur, kızı ve oğlu ile birlikte 12 kişiyi tanık gösterdi. Halen Amerika'da yaşayan Hepşen Uğur korkutma, yalan söyleme, hile ile mal varlığında zenginleştirme yaratarak kendisini ve çocuklarını dolandırdığını ileri sürdüğü Hayri Uğur'un mal varlığına da ihtiyati tedbir konmasını istedi.