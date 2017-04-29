29 yıldır aranan PKK'lı Karayipler'de yakalandı

1988 yılında öğretmenler Mustafa Çağlar ve Musa Sarısaç'ı öldürdüğü iddiasıyla aranan PKK'lı Celal Kıldağ Karayip'lerde yakalandı.

Akşam gazetesinde yer alan habere göre, yıllar süren davalar sonucunda Kıldağ, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sonrasında Türkiye'den kaçarak Almanya'ya yerleşti. Celal Kıldağ hayatını Almanya'da sürdürmeye devam etti. Kırmızı Bülten ile aranmasına rağmen, Interpol'ün tüm girişimlerine rağmen bir türlü Türkiye'ye iade edilmedi.

Tatil adasına gitti

Almanya'da bunalan Kıldağ, Karayipler'deki tatil adası Cayman'a yerleşmeye karar verdi. Türk İnterpol'ü bu durumu tespit etti. Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Daire Başkanlığı hemen harekete geçti.

Kıldağ gemiden indikten sonra polis tarafından gözaltına alındı. Interpol Kıldağ'ın iadesi için girişimleri başlattı.