T24 LogoT24 Logo
Yaşam

29 yıl yanlış kıblede namaz kılmışlar!

Kıblesinin yanlış olduğunu düşünen cemaat geçen yıl durumu Tekirdağ Müftülüğü'ne bildirdi

30 Nisan 2012 20:09

Tekirdağ'ın Hayrabolu İlçesi'ne bağlı 110 haneli 500 nüfuslu Hasköy'de cemaatin 29 yıl boyunca 60 derece yanlış olan kıbleye dönerek namaz kıldığı tespit edildi. Bunun üzerine geçen yıl yıkılan köy camisinin yerine yenisi yapıldı ve ibadete açıldı.

 
Hayrabolu ilçesine bağlı Hasköy köyünde 1972 yılında hizmete giren köy camisinin kıblesinin yanlış olduğunu düşünen cemaat geçen yıl durumu Tekirdağ Müftülüğü'ne bildirdi. 
 
Köye gelerek camide inceleme yapan görevliler, kıblede 60 derece bir sapma olduğunu saptadı. Bunun üzerine düzeltmek için inşaat çalışması başlatıldı. 
 
Ancak kıble doğru dengesine getirilemeyince, Tekirdağ Valiliği ve İl Müftülüğü eski caminin yıkılıp yenisinin yapılmasına karar verdi. Köylülerin ve Tekirdağ Valiliğinin desteğiyle yaklaşık 200 bin liraya mal olan cami inşaatı 7 ay içinde tamamlanarak geçtiğimiz günlerde yeniden ibadete açıldı. 
 
 

29 yıl yapılan ibadetler ne olacak?

 
 
Hasköy cami cemaati 29 yıl eski camide yaptıkları ibadetlerin akıbetini merak ederken, Hasköy Muhtarı Ali İdiz ve Hasköy Cami emekli imamı Mahmut Gökyüz, bu konuda yetkililerin kendilerine, bilinmeden yapılmış bir hata olduğu için, camide yapılan ibadetlerin kabul olacağını söylediklerini belirtti. 
 
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olan Namaz Gönüllüleri Platformu Genel Sekreteri Ahmet Bulut da, "Camiideki 60 derecelik sapmanın mutlaka kabedeki Harem bölgesine doğru olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple bugüne kadar köylülerin yaptığı ibadetler kabul olmuştur. Zaten namaza başlarken niyet kıbleye diye yapılır, kaza namazı kılınması gerekmez" dedi. 

ETİKETLER

kıblenamazhasköytekirdağ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24