29 yıl yanlış kıblede namaz kılmışlar!

Tekirdağ'ın Hayrabolu İlçesi'ne bağlı 110 haneli 500 nüfuslu Hasköy'de cemaatin 29 yıl boyunca 60 derece yanlış olan kıbleye dönerek namaz kıldığı tespit edildi. Bunun üzerine geçen yıl yıkılan köy camisinin yerine yenisi yapıldı ve ibadete açıldı.

Hayrabolu ilçesine bağlı Hasköy köyünde 1972 yılında hizmete giren köy camisinin kıblesinin yanlış olduğunu düşünen cemaat geçen yıl durumu Tekirdağ Müftülüğü'ne bildirdi.

Köye gelerek camide inceleme yapan görevliler, kıblede 60 derece bir sapma olduğunu saptadı. Bunun üzerine düzeltmek için inşaat çalışması başlatıldı.

Ancak kıble doğru dengesine getirilemeyince, Tekirdağ Valiliği ve İl Müftülüğü eski caminin yıkılıp yenisinin yapılmasına karar verdi. Köylülerin ve Tekirdağ Valiliğinin desteğiyle yaklaşık 200 bin liraya mal olan cami inşaatı 7 ay içinde tamamlanarak geçtiğimiz günlerde yeniden ibadete açıldı.

29 yıl yapılan ibadetler ne olacak?

Hasköy cami cemaati 29 yıl eski camide yaptıkları ibadetlerin akıbetini merak ederken, Hasköy Muhtarı Ali İdiz ve Hasköy Cami emekli imamı Mahmut Gökyüz, bu konuda yetkililerin kendilerine, bilinmeden yapılmış bir hata olduğu için, camide yapılan ibadetlerin kabul olacağını söylediklerini belirtti.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olan Namaz Gönüllüleri Platformu Genel Sekreteri Ahmet Bulut da, "Camiideki 60 derecelik sapmanın mutlaka kabedeki Harem bölgesine doğru olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple bugüne kadar köylülerin yaptığı ibadetler kabul olmuştur. Zaten namaza başlarken niyet kıbleye diye yapılır, kaza namazı kılınması gerekmez" dedi.