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Yaşam

29 yıl sonra ikizini buldu

Doğduktan sonra farklı ailelere evlatlık verilen Lin ve Falk adlı ikizler 29 yıl sonra internet kanalıyla birbirlerine kavuştu.

02 Şubat 2012 02:00

T24 - Doğduktan sonra farklı ailelere evlatlık verilen Lin ve Falk adlı ikizler 29 yıl sonra internet kanalıyla birbirlerine kavuştu.

29 yıl sonra ikizini buldu

İkiz kardeşine ne oldu

Endonezya’da dünyaya gelen, İsveçli ailelere evlatlık verilen Emilie Falk (29) ve Lin Backman isimli ikizler, birbirlerini İsveç’te buldu. İsveçli anne ve babasıyla yaşayan Lin Backman’a bir taksi şoförü “İkiz kız kardeşine ne oldu” diye sordu. İkiz kardeşinin olduğundan habersiz Lin Backman, annesinden hikayeyi öğrenince araştırmaya başladı. Ancak belgelerde sadece öz anne ve babasının adı yazıyordu.


DNA ile de belgelendi

İkizi olduğuna dair herhangi bir bilgi bulamayan Backman, internette, İsveçlilere evlatlık verilen Endonezyalılarla ilgili bir internet sitesinde öz annesinin adıyla kardeşini aramaya başladı. Backman, bir süre sonra Emilie Falk adlı öz kardeşinin izini buldu. Bir-
birlerine 50 kilometre mesafede yaşayan ve buluşan kız kardeşlerin, ikiz olduğu DNA testiyle de doğrulandı.


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