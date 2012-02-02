29 yıl sonra ikizini buldu

T24 -

İkiz kardeşine ne oldu

DNA ile de belgelendi

Endonezya’da dünyaya gelen, İsveçli ailelere evlatlık verilen Emilie Falk (29) ve Lin Backman isimli ikizler, birbirlerini İsveç’te buldu. İsveçli anne ve babasıyla yaşayan Lin Backman’a bir taksi şoförü “İkiz kız kardeşine ne oldu” diye sordu. İkiz kardeşinin olduğundan habersiz Lin Backman, annesinden hikayeyi öğrenince araştırmaya başladı. Ancak belgelerde sadece öz anne ve babasının adı yazıyordu.İkizi olduğuna dair herhangi bir bilgi bulamayan Backman, internette, İsveçlilere evlatlık verilen Endonezyalılarla ilgili bir internet sitesinde öz annesinin adıyla kardeşini aramaya başladı. Backman, bir süre sonra Emilie Falk adlı öz kardeşinin izini buldu. Bir-birlerine 50 kilometre mesafede yaşayan ve buluşan kız kardeşlerin, ikiz olduğu DNA testiyle de doğrulandı.