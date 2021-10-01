\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p class="detail__spot">Fransa ile İtalya sınırında yer alan Mont Blanc Dağının bir buzulunda 1992'de uçuruma düşen bir dağcının cansız bedeni bulundu.</p>\n<div id="stats" class="detail__share">\n<div class="addthis_inline_share_toolbox" data-url="https://www.birgun.net/haber/29-yil-once-mont-blanc-daginda-olen-dagcinin-cansiz-bedeni-bulundu-360653" data-title="29 yıl önce Mont Blanc dağında ölen dağcının cansız bedeni bulundu" data-description="Fransa ile İtalya sınırında yer alan Mont Blanc Dağının bir buzulunda 1992'de uçuruma düşen bir dağcının cansız bedeni bulundu.">\n<p>Fransa'da Haut Savoie bölgesinde bulunan Mont Blanc Dağının Tre-la-Tete buzulunda dün bir grup dağcı, 2 bin 750 metre yükseklikte cansız bedenle karşılaştı.</p>\n<p>Dağcıların kurtarma ekiplerini aramalarının ardından bölgeye Yüksek Dağ Jandarma Bölüğü (PGHM) geldi. Cansız bedenin inceleme yapılmak üzere Chamonix'e götürüldüğü öğrenildi.</p>\n<p>Dağ kurtarma hizmetleri tarafından edinilen bilgiye göre 1971 doğumlu Fransız dağcı 29 yıldır kayıptı. Dağcının 21 yaşındayken uçuruma düştüğü, ailesinin bulunması için çalışma başlatıldığı aktarıldı.</p>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>