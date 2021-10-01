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Dünya

29 yıl önce Mont Blanc dağında ölen dağcının cansız bedeni bulundu

01 Ekim 2021 17:22

Fransa ile İtalya sınırında yer alan Mont Blanc Dağının bir buzulunda 1992'de uçuruma düşen bir dağcının cansız bedeni bulundu.

Fransız dağcıMont BlancMont Blanc dağı
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