29 yıl önce hapisten kaçtı, işsiz kalınca polise teslim oldu

Avustralya’nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde 29 yıl öce hapisten kaçan Darko Desic, işsiz kalıp ev kirasını ödeyemeyince polise teslim oldu.

Desic, 13 ay cezaevinde yattıktan sonra 1 Ağustos 1992 gecesi demir testeresi ve cıvata kesiciler de dahil bazı aletleri kullanarak Grafton Islah Merkezi'nden kaçtı.

Tüm aramalara rağmen bulunamadığı kayıtlara geçen Desic’in, Sydney’in kuzey sahillerine yerleşerek, nakit para karşılığı inşaat işleri ve tamirci olarak çalıştığı belirtildi.

Desic, eyalette yaklaşık 3 aydır devam eden sıkı Covid-19 yasakları dolayısıyla işlerinin tamamen durması üzerine kirasını ödeyemez hale geldi.

Evi boşaltarak sahilde yaşamaya başlayan Desic, demir parmaklıklar ardında yaşamanın "evsiz" olmaktan "çok daha kolay" olacağını düşünerek polise teslim oldu.

Öte yandan Desic'in kefaletle serbest kalma talebi reddedildi.