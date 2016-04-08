29 yıl boyunca otelinde seks yapan müşterileri röntgenlendi!

ABD'nin Colorado eyaletinde bir otel işleten Gerald Foos'un, odalarında seks yapan binlerce müşterisini 29 yıl boyunca izlediği ortaya çıktı.

İngiliz Daily Mail'in haberine göre; bir dönem Auroro kentindeki Manor House Motel'in sahibi olan Foos, 1960'lı yıllarda ilk eşinin de yardımıyla havalandırma deliği gibi görünen boşluklara gizli kamera yerleştirerek, otel müşterilerini izlemeye başladı.

Tüm bunlar, Foos'un 1980 yılında, ülke çapında seks konusunda araştırma yapan gazeteci Gay Talese ile irtabat kurarak, "Son 15 yılda çiftler arasında hazırlıksız yaşanan cinselliğe tanık oldum, gözlemledim ve çalıştım" demesiyle ortaya çıktı.

Gazeteci Talese, Temmuz ayında yayınlanacak "The Voyeur's Motel" (Röntgenci'nin Moteli) adlı kitabına aldığı hikâyeyi New Yorker dergisinde yayınladı.

Denver Post gazetesine konuşan Foos ise, başkalarının hayatını kontrol edilemez bir şekilde röntgenleme isteği duyduğu için otel satın aldığını anlattı.

İkinci eşiyle birlikte Denver'da yaşayan Foos, otelinde seks yapan misafirlerini izlerken, iki eşinin de kendisine yardımcı olduğunu söyledi.

Denver Bölge Savcılığı Sözcüsü, ABD'yi şoke eden bu röntgen skandalına ilişkin açıklamasında, Foos'nun eylemleriyle bağlantı suçların zamanaşımına uğradığını aktardı.