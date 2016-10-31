29 yaşındaki Nagelsman Almanya'yı sallıyor

Bundesliga'nın yenilgisiz üç ekibinden Hoffenheim'ın 29 yaşındaki teknik direktörü Julian Nagelsmann, kulübe geldiğinden beri gösterdiği performansla göz dolduruyor.



Bundesliga'da dokuzuncu hafta geride kalırken, ligin zirvesindeki üç ekibin yenilgisiz yürüyüşü devam ediyor.



Şampiyonluğun favorisi Bayern Münih'i takip eden iki sürpriz ekipten Leipzig ve Hoffenheim gösterdikleri performansla futbolseverlerin beğenisini kazandı.



Geçtiğimiz sezonun ortasında Hoffenheim'ın başına geçen Alman teknik adam Julian Nagelsmann, göreve geldiği 21. haftadan beri geride kalan 23 maçta Bundesliga'da en çok puan toplayan üçüncü takımı yaratmayı başardı.



Bu süreçte Bayern Münih 58 puan toplarken, Borussia Dortmund 48 puan topladı. 29 yaşındaki Nagelsmann'ın yönettiği Hoffenheim ise 42 puanı hanesine yazdırdı.



Bu sezon oynanan 9 maçta 5 galibiyet ve 4 beraberlik alan Hoffenheim 19 puanla ligde üçüncü sırada bulunuyor. Geçen sezon Nagelsmann'ın göreve gelmesinden önce 20 haftada 14 puan toplayabilen Hoffenheim, sezonu 37 puanla 16. sırada tamamlamıştı.