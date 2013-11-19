29 yaş ve üzerindeki öğrencilere askerlik kıskacı

Okula kayıtlı olmalarına rağmen 29 yaş üstü üniversite öğrencileri askere alınıyor. GBT sorgusunda kaçak görünen öğrencilere bin 187 lira da ceza kesliyor.

Milli Savunma Bakanlığı, ders kayıtları yapmalarına rağmen 29 yaş sınırını aştıkları için askerlikleri tecil edilemeyen, kaçak durumuna düşen üniversite öğrencilerini yakalamak için harekete geçti. Öğrencilere askerlik tebligatı gönderilmeye başlanınca, birçok öğrenci eğitimlerine ara vererek askere gitmek zorunda kaldı. Bakanlık, öğrencilere bir darbe de Genel Bilgi Toplama sorgusuyla vurdu.

Radikal gazetesinden İdris Emen’in haberine göre, uzun dönem askerlik süresinin kısaltılması ile doğacak boşluğu asker kaçaklarını silah altına alarak doldurmaya karar veren Milli Savunma Bakanlığı, yoklama kaçağı ve bakayaların silah altına alınması için İçişleri Bakanlığı ile protokol imzaladı. Protokolle, 2008 yılında Genel Bilgi Toplama’dan (GBT) aramaları düşürülen asker kaçağı ve bakayaların yeniden GBT’ye girmelerini sağladı. Bu uygulamayla GBT sorgusunda asker kaçağı olarak görünen birçok üniversite öğrencisi de yakalandığı yerde askere alınmaya başladı.

Milli Savunma Bakanlığı 18 Ocak 2012’de YÖK’e yolladığı yazıda, 29 yaşından büyük yükümlülerin askerliklerinin ertelenmesine imkân olmadığını belirterek bu kişilerin eğitime, askerliği tamamladıktan sonra devam edebilmeleri için gerekli tedbirlerin alınmasını istemişti. 28 Mayıs 2012’de Radikal bu durumu ‘29 yaş bunalımı’ başlıklı haberle gündeme getirmiş, haber üzerine sosyal medyada örgütlenen ve birçok siyasetçiyle görüşen öğrenciler krizin çözümü için sonuç alamayınca yargıya başvurmuştu. İdare mahkemeleri ise öğrencilerin eğitim haklarının sadece kanunla sınırlandırılabileceğini gerekçe göstererek yürütmeyi durdurdu. Mahkeme kararına karşılık YÖK, ağustos ayında üniversitelere bir yazı yollayarak 29 yaş sınırını aşan öğrencilerin ders kaydının yapılmasını, ancak askerlik tecillerine karışılmamasını isteyince üniversitelerde asker kaçağı öğrencilik dönemi resmen başlamıştı.

‘Askere giden öğrenciler var’

Yakın Doğu Üniversitesi öğrencisi Uğur Küçük ile Ege Üniversitesi öğrencisi Hakan Tepe GBT sorguları sırasında asker kaçağı olarak göründükleri için askerliğe alınma işlemleri başlatıldı. Öğrenciler, asker kaçağı oldukları için bin 187 lira da para cezası ödeyecek. Öte yandan 29 yaş sınırını doldurdukları için üniversiteye kaydı yapılan ancak askerliği tecil edilmeyen binlerce üniversite öğrencisi üniversite eğitimine kaçak devam ediyor.

Kaçak olduğu için derslere dahi giremediğini söyleyen Ege Üniversitesi öğrencisi Hakan Tepe ise yaşadıklarını “Birçok arkadaşımıza askerlik tebligatı gelince eğitimlerine ara verip askere gittiler. Artık evden çıkmaya korkuyoruz. Bizim tek istediğimiz eğitimimiz bitene kadar askerliğimizin tecil edilmesi. Bunun yapılması için de imza kampanyası başlattık” sözleriyle anlattı.

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