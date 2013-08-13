29 yaş üzeri üniversiteye girebilecek ama askerlik tecili yaptıramayacak

29 yaşını tamamladığı için ders kayıtları yenilenemeyen üniversite öğrencileri için YÖK ’ten yeni bir karar çıktı. Yeni karara göre 29 yaşını tamamlamış üniversite öğrencilerinin ders kayıtları bundan sonra yenilenebilecek. Ancak bu durum öğrencilerin eğitim sorununu çözmekten daha çok karmaşık hale getiriyor. Çünkü YÖK’ün üniversitelere yolladığı yazıya göre 29 yaşını tamamlayan öğrencilerin ders kaydı yapılsa bile askerlik tecil işlemi yapılamayacak. Bu durumda 29 yaşını tamamlayan binlerce öğrenci asker kaçağı olarak üniversite eğitimine devam edecek.

YÖK'ten 29 yaş üstüne askerlik teciline veto

İdris Emen'in Radikal gazetesine yer alan haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı 18 Ocak 2012’de YÖK’e yolladığı yazıda, 29 yaşından büyük yükümlülerin askerliklerinin ertelenmesine imkân olmadığını belirterek bu kişilerin eğitime, askerliği tamamladıktan sonra devam edebilmeleri için gerekli tedbirlerin alınmasını istemişti. Bunun üzerine üniversiteler de 2012-2013 öğretim yılında 29 yaş sınırında bulunan üniversite öğrencilerinin kayıtlarını yenilemeyeceklerini söylemiş ve birçok üniversite öğrencisinin ders kaydı yapılmamıştı. İdare mahkemeleri ise öğrencilerin eğitim haklarının sadece kanunla sınırlandırılabileceğini gerekçe göstererek yürütmeyi durdurdu. Mahkemeyi kazanan öğrencilerin ders kaydı yapıldı.

Davayı kaybeden üniversiteler ise YÖK’e bir yazı yollayarak ders kayıtlarını yenileyemeyen öğrencilerin yürütmeyi durdurma talebiyle üniversitelere dava açtıklarını ve üniversitelerin davayı kaybederek maddi zarara uğradığını belirtti, yeni eğitim yılında 29 yaş sorunu ile ilgili yeni bir uygulamaya gidilip gidilmeyeceğini sordu. YÖK de 22 Temmuz 2013 tarihinde üniversitelere yolladığı bir yazı ile 29 yaşını tamamlamış öğrencilerin ders kayıtlarının yenilenebileceğini belirtti.

YÖK, üniversitelere yolladığı yazıda 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 35. Maddesi’nin ‘C’ fıkrasına atıfta bulunarak, 29 yaşını tamamlayan öğrencilerin ders kayıtlarının yenilenmesi için bir engel bulunmadığını ancak 29 yaşını tamamlayan öğrencilerin askerlik tecil işlemlerinin hiçbir şekilde yapılmayacağını bildirdi.

Buna göre 29 yaş sınırını geçen binlerce üniversite öğrencisinin yeni eğitim öğretim yılında ders kayıtları yenilenebilecek. Ancak ders kaydı yenilenmesine rağmen 1111 sayılı Askerlik Kanunu gereği tecil işlemi yapılmayan binlerce öğrenci yoklama kaçağı sayılacağı için asker kaçağı durumuna düşecek.

Uygulama öğrencilerin kafasını karıştırdı

Yeni uygulama ise üniversite öğrencilerinin kafasını karıştırdı. Ders kaydı yapılmasına rağmen asker kaçağı durumuna düşecek olan öğrenciler, YÖK’ün bu uygulama ile bütün sorunu çözmekten kaçtığını savunuyor. Yeni uygulama ile üniversite eğitim hayatı boyunca askerden kaçmak zorunda kalacağını belirten Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü öğrencisi A.G. durumu, “Yeni uygulama ile ders kaydımı yapabileceğim. Ama tecilim yapılmadığı için asker kaçağı durumuna düşüyorum. Bu durumda yakalanmamak için evden çıkmamam lazım. Ancak bizim talebimiz üniversite eğitimimiz bitene kadar askerliğimizin tecil edilmesi” sözleriyle değerlendirdi.

Üniversitelerde karar birliği yok

Öğrencilerin ders kaydının yapılması için yasal bir engel olmadığını söyleyen İstanbul Üniversitesi , yeni eğitim öğretim yılında 29 yaşını tamamlayan öğrencilerin ders kayıtlarını yenileyeceklerini, ancak öğrencilerin askerlik tecil işlemleriyle ilgilenmeyeceğini belirtti. İTÜ ise eylül ayında öğrencilerin ders kayıtlarını yeniledikten sonra öğrencilerin askerlik tecil belgesi getirmedikleri takdirde ders kayıtlarının silineceğini bildirdi.