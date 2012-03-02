29 ünlü isimden kadına şiddete hayır pozu

T24- Türkiye’nin 29 ünlü yüzü ‘Kadına şiddeti kınamak’ için objektif karşısına geçti. ‘ALO 183 Hayat Kurtarır, Kadına Şiddete Son’ fotoğraf sergisi, 7 Mart’ta Pendorya AVM’de sergilenecek, ardından Türkiye’yi dolaşacak.

Projeye katılan ünlü isimler şunlar: Ajda Pekkan, Ali Poyrazoğlu, Altan Erkekli, Asuman Dabak, Bennu Yıldırımlar, Beren Saat, Çolpan İlhan, Defne Samyeli, Elif Dağdeviren, Emel Müftüoğlu, Emre Kınay, Esra Erol, Gülcan Arslan, Irmak Ünal, Keremcem, Lale Manço, Manolya Taşer, Mete Horozoğlu, Nazlı Tolga, Nebahat Çehre, Nilgün Belgün, Nurseli İdiz, Özge Uzun Üst, Pelin Batu, Seçkin Özdemir, Serhan Sokulgan, Serra Yılmaz, Sibel Turnagöl ve Şirin Sever.

Projenin yapımcısı ve sanat yönetmeni Selçuk Kaya, şiddetin insan hakları ihlali olduğunu belirterek şunları söyledi: “Şiddet, insanların sağlık ve çalışma gibi temel hak ve özgürlüklerden yararlanmasını engellemenin yanı sıra, zaman zaman canına da kast ediyor. Türkiye’de kadınların yüzde 25'i fiziksel şiddete uğruyor. Cinayet sonucu ölen kadınların yüzde 40-70’i eşi tarafından öldürülüyor. Tecavüze uğrayanların yüzde 50’si 18 yaş altında ve bunların yüzde 90’ı kız çocuğu. Her 4 kız çocuğundan biri cinsel şiddete uğruyor. Bu noktada, bilinç düzeyinin artırılmasına yönelik her türlü çalışma büyük önem arz ediyor.

Biz de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle başlattığımız projeyle, şiddete maruz kalan kadınların sesini daha gür çıkarabilmesini ve haklarını arayabilmesini amaçlıyoruz. Ayrıca şiddete maruz kalan kadınlarımıza, Kadına Şiddet Hattı 183’ü arayarak yardım isteyebileceklerini hatırlatıyoruz.”