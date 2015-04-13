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29 polis hakkında 'yasa dışı dinleme' suçlamasıyla gözaltı kararı

29 polis hakkındaki yakalama ve gözaltı kararının ardından İstanbul merkezli 20 ilde operasyon başlatıldı

13 Nisan 2015 15:39

İstanbul merkezli 20 ilde, "paralel yapıya" yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, 29 polis hakkında, "casusluk, sahtecilik, yasa dışı dinleme, kişisel verileri kaydetme, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından gözaltı kararı alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafında başlatılan soruşturmada, aralarında eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mahir Çakallı, eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç'ın da bulunduğu 29 polis hakkındaki yakalama ve gözaltı kararının ardından İstanbul merkezli 20 ilde operasyon başlatıldı.
      
Çalışmalarda hakkında açılan adli idari soruşturmanın ardından geçen yıl meslekten ihraç edilen Çakallı ile bazı polisler gözaltına alındı. Operasyon devam ediyor. Şüpheliler hakkında “Casusluk, sahtecilik, yasa dışı dinleme, kişisel verileri kaydetme, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve benzeri suçlardan işlem yapılacağı kaydedildi.



4 polis İstanbul'a gönderilecek



İstanbul merkezli 20 ildeki eş zamanlı operasyonda, Şanlıurfa'da 1 başkomiser ile 4 polis gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderilecek.

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