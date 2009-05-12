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Politika

29 Mart 2009 yerel seçimlerinin resmi sonuçları

Yüksek Seçim Kurulu, 29 Mart’ta yapılan yerel seçimlerin resmi kesin sonuçlarını açıkladı.

12 Mayıs 2009 03:00

Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan YSK kararına göre, 29 Mart’ta yapılan yerel seçimlere, kayıtlı 48 milyon 49 bin 446 seçmenden, 40 milyon 932 bin 260 seçmen sandık başına gitti.

Seçime katılım oranı İl Genel Meclisi bazında yüzde 85.19 olarak gerçekleşti. İl Meclisi Üyeliği bazında, AKP toplam oyların 15 milyon 353 bin 553 oy aldı. AKP’nin oy oranı yüzde 38.39 olarak gerçekleşti. CHP geçerli oylardan 9 milyon 229 bin 936’sını aldı. CHP’nin oy oranı yüzde 23.08 olarak gerçekleşti. MHP ise 6 milyon 386 bin 279 oy aldı. MHP’nin oy oranı da 15.97 olarak gerçekleşti. DTP, 2 milyon 277 bin 777 oy aldı. DTP’nin oy oranı ise yüzde 5.70 olarak gerçekleşti. 


İl Genel Meclisi Üye seçim sonuçları
Siyasi Partiler Geçerli Oy  

Kazanılan
Asıl Üyelik

  
  Sayı Oran Sayı Oran
Anavatan Partisi 304.361 0.76  4 0.12
Milliyetçi Hareket Partisi 6.386.279 15.97 414 12.62
Liberal Demokrat Parti 2.285 0.01 0 0.00
Demokratik Sol Parti 1.139.878 2.85 26 0.79
Demokratik Toplum Partisi 2.277.777 5.70 235 7.16
İşçi Partisi 114.243 0.29 0 0.00
Cumhuriyet Halk Partisi 9.229.936 23.08 612 18.65
Hak ve Özgürlükler Partisi 29.392 0.07 0 0.00
Büyük Birlik Partisi 943.765 2.36 18  0.55
Barış ve Demokrasi Partisi 36 0.00 0 0.00
Millet Partisi 41.818 0.10 0 0.00
Özgürlük ve Dayanışma Partisi 67.984 0.17 0 0.00
Türkiye Komünist Partisi 85.507 0.21 0 0.00
Demokrat Parti 1.536.847 3.84 45 1.37
Saadet Partisi 2.079.701 5.20 29 0.88
Adalet ve Kalkınma Partisi 15.353.553 38.39 1.889 57.57
Bağımsız Türkiye Partisi 167.986 0.42 1 0.03
Emek Partisi 48.939 0.12 0 0.03
Halkın Yükselişi Partisi 6.197 0.02 0 0.00
Bağımsız 172.279 0.43 7 0.21
Toplam  39.988.763 100 3.281 100


Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçları
Siyasi Parti Geçerli Oy Kazanılan Başkanlık
Sayı Oran Sayı Oran
ANAP 48.358 0.27 0 0.00
MHP 2.249.039 12.37 1 6.25
LDP 8.518 0.05 0 0.00
DSP 381.875 2.10 1 6.25
DTP 780.176 4.29 1 6.25
İP 394 0.00 0 0.00
CHP 5.896.884 32.43 3 18.75
HAKPAR 12.966 0.07 0 0.00
BBP 116.216 0.64 0 0.00
BDP 0 0 0 0.00
MİLLET 11.405 0.06 0 0.00
ÖDP 1.039 0.01 0 0.00
TKP 24.812 0.14 0 0.00
DP 179.350 0.99 0 0.00
SP 689.025 3.79 0 0.00
AKP 7.672.280 42.19 10 62.50
BTP 49.320 0.27 0 0.00
EMEP 801 0.00 0 0.00
HYP 7.176 0.04 0 0.00
BAĞIMSIZ 54.260 0.30 0 0.00
TOPLAM 18.183.894 100 16 100

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