29 Mart 2009 yerel seçimlerinin resmi sonuçları

Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan YSK kararına göre, 29 Mart’ta yapılan yerel seçimlere, kayıtlı 48 milyon 49 bin 446 seçmenden, 40 milyon 932 bin 260 seçmen sandık başına gitti.
Seçime katılım oranı İl Genel Meclisi bazında yüzde 85.19 olarak gerçekleşti. İl Meclisi Üyeliği bazında, AKP toplam oyların 15 milyon 353 bin 553 oy aldı. AKP’nin oy oranı yüzde 38.39 olarak gerçekleşti. CHP geçerli oylardan 9 milyon 229 bin 936’sını aldı. CHP’nin oy oranı yüzde 23.08 olarak gerçekleşti. MHP ise 6 milyon 386 bin 279 oy aldı. MHP’nin oy oranı da 15.97 olarak gerçekleşti. DTP, 2 milyon 277 bin 777 oy aldı. DTP’nin oy oranı ise yüzde 5.70 olarak gerçekleşti. İl Genel Meclisi Üye seçim sonuçları
Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçları
|Siyasi Partiler
|Geçerli Oy
|
|
Kazanılan
Asıl Üyelik
|
|
|Sayı
|Oran
|Sayı
|Oran
|Anavatan Partisi
|304.361
|0.76
| 4
|0.12
|Milliyetçi Hareket Partisi
|6.386.279
|15.97
|414
|12.62
|Liberal Demokrat Parti
|2.285
|0.01
|0
|0.00
|Demokratik Sol Parti
|1.139.878
|2.85
|26
|0.79
|Demokratik Toplum Partisi
|2.277.777
|5.70
|235
|7.16
|İşçi Partisi
|114.243
|0.29
|0
|0.00
|Cumhuriyet Halk Partisi
|9.229.936
|23.08
|612
|18.65
|Hak ve Özgürlükler Partisi
|29.392
|0.07
|0
|0.00
|Büyük Birlik Partisi
|943.765
|2.36
|18
| 0.55
|Barış ve Demokrasi Partisi
|36
|0.00
|0
|0.00
|Millet Partisi
|41.818
|0.10
|0
|0.00
|Özgürlük ve Dayanışma Partisi
|67.984
|0.17
|0
|0.00
|Türkiye Komünist Partisi
|85.507
|0.21
|0
|0.00
|Demokrat Parti
|1.536.847
|3.84
|45
|1.37
|Saadet Partisi
|2.079.701
|5.20
|29
|0.88
|Adalet ve Kalkınma Partisi
|15.353.553
|38.39
|1.889
|57.57
|Bağımsız Türkiye Partisi
|167.986
|0.42
|1
|0.03
|Emek Partisi
|48.939
|0.12
|0
|0.03
|Halkın Yükselişi Partisi
|6.197
|0.02
|0
|0.00
|Bağımsız
|172.279
|0.43
|7
|0.21
|Toplam
| 39.988.763
|100
|3.281
|100
|Siyasi Parti
|Geçerli Oy
|
|Kazanılan Başkanlık
|
|Sayı
|Oran
|Sayı
|Oran
|ANAP
|48.358
|0.27
|0
|0.00
|MHP
|2.249.039
|12.37
|1
|6.25
|LDP
|8.518
|0.05
|0
|0.00
|DSP
|381.875
|2.10
|1
|6.25
|DTP
|780.176
|4.29
|1
|6.25
|İP
|394
|0.00
|0
|0.00
|CHP
|5.896.884
|32.43
|3
|18.75
|HAKPAR
|12.966
|0.07
|0
|0.00
|BBP
|116.216
|0.64
|0
|0.00
|BDP
|0
|0
|0
|0.00
|MİLLET
|11.405
|0.06
|0
|0.00
|ÖDP
|1.039
|0.01
|0
|0.00
|TKP
|24.812
|0.14
|0
|0.00
|DP
|179.350
|0.99
|0
|0.00
|SP
|689.025
|3.79
|0
|0.00
|AKP
|7.672.280
|42.19
|10
|62.50
|BTP
|49.320
|0.27
|0
|0.00
|EMEP
|801
|0.00
|0
|0.00
|HYP
|7.176
|0.04
|0
|0.00
|BAĞIMSIZ
|54.260
|0.30
|0
|0.00
|TOPLAM
|18.183.894
|100
|16
|100