29 Mart 2009 yerel seçimlerinin resmi sonuçları

İl Genel Meclisi Üye seçim sonuçları

Siyasi Partiler Geçerli Oy Kazanılan

Asıl Üyelik Sayı Oran Sayı Oran Anavatan Partisi 304.361 0.76 4 0.12 Milliyetçi Hareket Partisi 6.386.279 15.97 414 12.62 Liberal Demokrat Parti 2.285 0.01 0 0.00 Demokratik Sol Parti 1.139.878 2.85 26 0.79 Demokratik Toplum Partisi 2.277.777 5.70 235 7.16 İşçi Partisi 114.243 0.29 0 0.00 Cumhuriyet Halk Partisi 9.229.936 23.08 612 18.65 Hak ve Özgürlükler Partisi 29.392 0.07 0 0.00 Büyük Birlik Partisi 943.765 2.36 18 0.55 Barış ve Demokrasi Partisi 36 0.00 0 0.00 Millet Partisi 41.818 0.10 0 0.00 Özgürlük ve Dayanışma Partisi 67.984 0.17 0 0.00 Türkiye Komünist Partisi 85.507 0.21 0 0.00 Demokrat Parti 1.536.847 3.84 45 1.37 Saadet Partisi 2.079.701 5.20 29 0.88 Adalet ve Kalkınma Partisi 15.353.553 38.39 1.889 57.57 Bağımsız Türkiye Partisi 167.986 0.42 1 0.03 Emek Partisi 48.939 0.12 0 0.03 Halkın Yükselişi Partisi 6.197 0.02 0 0.00 Bağımsız 172.279 0.43 7 0.21 Toplam 39.988.763 100 3.281 100

Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçları

Siyasi Parti Geçerli Oy Kazanılan Başkanlık Sayı Oran Sayı Oran ANAP 48.358 0.27 0 0.00 MHP 2.249.039 12.37 1 6.25 LDP 8.518 0.05 0 0.00 DSP 381.875 2.10 1 6.25 DTP 780.176 4.29 1 6.25 İP 394 0.00 0 0.00 CHP 5.896.884 32.43 3 18.75 HAKPAR 12.966 0.07 0 0.00 BBP 116.216 0.64 0 0.00 BDP 0 0 0 0.00 MİLLET 11.405 0.06 0 0.00 ÖDP 1.039 0.01 0 0.00 TKP 24.812 0.14 0 0.00 DP 179.350 0.99 0 0.00 SP 689.025 3.79 0 0.00 AKP 7.672.280 42.19 10 62.50 BTP 49.320 0.27 0 0.00 EMEP 801 0.00 0 0.00 HYP 7.176 0.04 0 0.00 BAĞIMSIZ 54.260 0.30 0 0.00 TOPLAM 18.183.894 100 16 100

Seçime katılım oranı İl Genel Meclisi bazında yüzde 85.19 olarak gerçekleşti. İl Meclisi Üyeliği bazında, AKP toplam oyların 15 milyon 353 bin 553 oy aldı. AKP’nin oy oranı yüzde 38.39 olarak gerçekleşti. CHP geçerli oylardan 9 milyon 229 bin 936’sını aldı. CHP’nin oy oranı yüzde 23.08 olarak gerçekleşti. MHP ise 6 milyon 386 bin 279 oy aldı. MHP’nin oy oranı da 15.97 olarak gerçekleşti. DTP, 2 milyon 277 bin 777 oy aldı. DTP’nin oy oranı ise yüzde 5.70 olarak gerçekleşti.