29 kez şikâyet etti; eski eşi tarafından vurulan kadından çağrı: Yetkililer bir şey yapsın!

Olay sırasında küçük çocuk gözyaşları içinde babasının annesini vurmasını izlerken, çevredeki vatandaşlar büyük korku yaşıyor. Kanlar içinde kalan kadın ise çığlık atarak çevreden yardım istiyor.

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Hatun K., Özkan Y. ile 2012 yılında evlendiğini ve 7 yıl evli kaldıklarını söyledi. Bu süreç içerisinde şahsın kendisine her türlü şiddeti uyguladığını ileri süren Hatun K., şunları söyledi:

"Bana işkence, şiddet her türlü şeyi yaptı. Evin içerisine kilitledi, dövdü, evimi yaktı, beni bıçakladı, defalarca işkence yaparken ailem beni kurtardı. Son olarak 7 yaşındaki çocuğumun gözü önünde beni bacağımdan vurdu.

"Çocuğum halen baba kelimesini kullanmıyor. Halen ‘anne sen vurulma’ diyor. Benim vurulduğum yerlere bakıp, yaralı yerlerimi öpüyor” dedi.

29 şikâyet dosyası

Ayrıldığı kocası ile arasında 29 şikayet dosyası bulunduğunu söyleyen Hatun K. şöyle devam etti:

"Vurulma olayına kadar 29 dosyamız olmasına rağmen bu adam hiçbir zaman cezaevine girmedi. Beni bıçakladı sol tarafım felç kaldı, buna rağmen ceza evine girmedi. Şu anda tutuklu ve bu yaptıklarından dolayı cezalandırılmasını istiyorum.

"Bu adamın 20 sene kesinleşmiş cezası var. Bu yüzden de beni tehdit ediyor. ‘Zaten 20 sene cezam var, ben çıkıp seni öldürürüm, ondan sonra hepsini yatarım’ diye tehdit ediyor. Bunu da mektuplarla beyan ediyor. Mektupları ben mahkemeye sundum. ‘Senin yüzüne kezzap döküp yakıp, insan içine çıkamayacaksın’ gibi tehditler sürekli alıyoruz."

Cezaevine hiç girmedi

Zanlının, ceazevinin içine hiç girmediğinin altını çizen Hatun K. sözlerini şöyle bitirdi:

"Yargıtay’a gönderdi hepsini. Sadece beni dövdüğü için parçalı parçalı 10 sene cezası var. 12 sene uyuşturucudan cezası var. Bu adam halen dışarı çıkacak mı, onu merak ediyorum. Bu kadar şeye rağmen halen dışarı çıkıp, bana zarar verebilecek mi?

"Ancak eğer yetkililer bu şahsa gereken cezayı vermese bu şahıs bana zarar verecek. Çocuklarım için onun cezalandırılmasını istiyorum. O şahsın kesinlikle dışarı çıkmaması gerekiyor. Eğer çıkarsa geri kalan cezalarıyla birlikte beni öldürüp, gidip yatacağını dile getiriyor.

"Bu şahıs daha ne yapabilir. Yetkililerin sesimizi duymasını istiyoruz. Ben ölmeden önce yetkililer bir şey yapsın. Çocuklarımın annesiz kalmasını istemiyorum."

Geçtiğimiz yıl kasım ayında benzer bir olay Eskişehir’de yaşanmıştı. Ayşe Tuba Arslan’ın boşandığı eşi Yalçın Özalpay ile arasında 23 suç duyurusu olduğu ortaya çıkmış ve büyük tepki çekmişti.

Öldürülen Arslan'ın, el yazısıyla yazdığı son dilekçesinde şu ifadeler hafızalara kazınmıştı:

"Yalçın Özalpay isimli şahısla ilgili başvurmadığım hukuki işlem kalmadı.

"Bu şahıstan ölüm tehdidi alıyorum.

"Benim ölümüm gerçekleşince mi bana yardım edeceksiniz?"