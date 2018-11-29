29 Kasım Perşembe DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Mustafa Denizli: \"Başarının olmazsa olmazı Avrupa\'ya gitmek\"

\"Keyifli bir yarış oluyor\"

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı öncesinde Demirören Haber Ajansı\'nın sorularını yanıtlayan Denizli, 3 büyüklerin durumları hakkında ise şu yorumu yaptı: \"Onlar tarih boyu büyükler. Birkaç olumsuz sonuç onlar üzerinde, camianın ismi ve büyüklüğü üzerinde bir etki yapmaz\"

(ÖZEL) Türkiye Güreş Federasyonu Milli Takımlar Koordinatörü Adem Varlık: \'\'Hedefimiz 18 sıklette olimpiyat kotası almak\'\'

UEFA AVRUPA LİGİ

20.55 Fenerbahçe - Dinamo Zagreb

20.55 Krasnodar - Akhisarspor

23.00 Sarpsborg 08 - Beşiktaş

DİVAN BAŞKANLARI BULUŞUYOR

12.30 Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu ve Fenerbahçe Kulübü Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük öğle yemeğinde bir araya gelecek.

HAKEMLER AÇIKLANACAK

Spor Toto Süper Lig\'de 14\'üncü haftanın hakemleri açıklanacak. 2 Aralık Pazar günü oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi de belli olacak.

- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

UEFA\'DAN HALİS ÖZKAHYA\'YA GÖREV

20.55 FIFA kokartlı Türk hakem Halis Özkahya, Norveç\'in Rosenborg ile İskoçya\'nın Celtic takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi B Grubu müsabakasını yönetecek.

Özkahya\'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Hakan Yemişken yapacak. Kemal Yılmaz\'ın dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Ali Palabıyık ve Koray Gençerler ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.

A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMI

19.00 Milliler, FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. tur I Grubu\'ndaki 3\'üncü maçında lider İspanya\'yı konuk edecek.

BASKETBOL

-Euroleague Erkekler-

20.15 Darüşşafaka Tekfen - Gran Canaria

-Euroleague Kadınlar-

18.00 Hatay BŞB - Olympiakos

-EuroCup Kadınlar-

19.00 Tsmoki Minsk - Beşiktaş

19.00 Botaş - A3 Basket Umea

VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ

13.00 Halkbank - VakıfBank