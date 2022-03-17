'29. İstanbul Caz Festivali' 25 Haziran'da başlayacak

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 29'uncu kez düzenlenen "İstanbul Caz Festivali" müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Salon İKSV'de basın toplantısı yapılan festival, 25 Haziran-7 Temmuz'da 200'ü aşkın yerli ve yabancı sanatçıyı ağırlayacak.

Toplantıda konuşan İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, İKSV'nin müzikal çeşitliliği ve kentle ilişkisi açısından festivalin öne çıkan etkinliklerinden biri olduğunu söyledi.

Taner, bugüne dek festival aracılığıyla Türkiye ve yurt dışından çok sayıda önemli ismi konuk ettiklerini belirterek, "Genç Caz gibi programlarla genç müzisyenlere de festivalde alan açtık. Vitrin Türkiye Güncel Müzik Buluşması'yla ülkemizdeki müzisyenlerin uluslararası bağlar kurmalarına aracılık ettik. Festival tüm bu özellikleriyle dünya çapında caz festivalleri arasında saygın bir yer edindi. 29. İstanbul Caz Festivali'nin de her zamanki gibi yaratıcılığı tetikleyen, merakı cezbeden, düşünce ufkumuzu genişleten bir festival olacağını ümit ediyorum." dedi.

Festivale 25 yıldır sponsor olan Garanti BBVA'nın Genel Müdürü Recep Baştuğ, "Kültür sanat alanında özellikle de caz müziği gibi özel bir kategoride 25 yıllık bir işbirliği ülkemizde örneğine çok sık rastlanan bir durum değil. Bu sebepledir ki festivale çeyrek asırdır destek verebilen bir kurum olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Büyük bir özveri ve emekle İstanbul'u bir caz kentine dönüştüren, bizlere festival coşkusu yaşatan İKSV'ye teşekkür ediyor, müzikseverlere şimdiden keyifli bir festival diliyorum." ifadelerini kullandı.