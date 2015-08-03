Akademisyen Koray Çalışkan, "29 Haziran'da gerçekleşen son MGK toplantısında IŞİD'in sözü bile geçmedi" dedi.

Karşı'dan Burak Ekici'ye konuşan Çalışkan'ın "Koray Çalışkan: MİT'in başında 'kapasitesiz' bir adam var!" başlığıyla yayımlanan söyleşisi bir bölümü şöyle:



IŞİD, çok uzun süredir 'Siz bizim düşmanımızsınız, biz sizin canınızı okuyacağız. Biz sizin inandığınız Cumhuriyet değerleri ile savaşacağız' diyordu. Ak Parti'de inanmıyor bu saydığımız değerlere. Aslında Siyasi İslam’ın, IŞİD'in, İhvan'ın, Ak Parti'nin birbirleri arasında kuzen siyaseti var. Ak Parti şiddete başvurmuyor diyeceğim ama bir alışveriş merkezi için 8 tane çocuğu IŞİD mi öldürdü? Demek ki bunlar Kuzen siyasetler. Ak Parti'nin elinin varmaması aslında duygusal ve ideolojik olarak IŞİD'e çok uzak olmamasından kaynaklanıyor.



AKP'nin Ortadoğu politikasını kendisi dâhil olmak üzere kimse anlamıyor gibi. AKP'nin Ortadoğu politikası tam olarak neyi amaçlıyor?



Bir politika bir amaç için bir araya getirilir. Mesela dersiniz ki 'Ben Ortadoğu’da daha güçlü sözü dinlenilen bir ülke olacağım.' Çoğu ülke de uluslararası arenada bu amacı güder zaten.



Bunun da iki yolu vardır. Bunlar yumuşak güç (Soft Power), sert güç (Hard Power)… Hard Power, askeri güçtür. Yumuşak güç ise ikna kabiliyetin, paran vs.'dir. Biri sopadır, bir diğeri havuçtur.



Türkiye çok uzun süre yumuşak güç kullanarak Ortadoğu’da söz sahibi olan bir ülke konumuna getirdi kendisini.

Bunun içinde belli prensipleri vardı...



Taraf olamayacağım, taraflara destek olan diplomatik güç olacağım, büyük abi olacağım, sözüm dinlenecek. Bunun da sonuçları oldu. Mesela Suriye rejimi PKK'yı destekliyordu. PKK ayrı bir devlet kurmak istiyor ve Türkiye Cumhuriyeti ile savaşıyordu. Bir noktada Türkiye Cumhuriyeti ne dedi? Ben buna izin vermiyorum. Ya bana Apo'yu gönderiyorsun, ya da ben gelip alıyorum. Ordusunu hareketlendirdi...



Esad ki o zaman çok daha güçlü (Baba Esad), buna rağmen sonunda Apo'yu gönderdiler. İşte bu güçtür.

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