29 gün boyunca denizde kayboldular; bulununca "Her şeye bir ara vermek iyi oldu" dediler

Solomon Adaları’ndan iki adam, GPS takipçilerinin de bozulmasıyla 29 gün boyunca denizde kayboldu. Adamlar en sonunda Papua Yeni Gine kıyılarında kurtarıldı.

The Guardian’da yer alan habere göre, Livae Nanjikana ve Junior Qoloni, Solomon Adaları’nın bir parçası olan Mono Adası’ndan 3 Eylül’de küçük bir motorlu tekneyle yola çıktı. İki arkadaşın planı New Georgia Adası’ndaki bir şehrin 200 kilometre güneyine gitmekti.

Öte yandan Solomon Adaları’nı komşusu Papua Yeni Gine’den ayıran denizin oldukça zorlu ve sürprizli olabileceği biliniyor. Yolculuklarının birkaç saat sonrasında yağmur ve fırtınayla kalan ikilinin GPS cihazı da bulundu.

29 gün boyunca haber alınamayan ikili bu günleri yanlarına aldıkları portakallar ve dnizden buldukları hindistan cevizleriyle geçirdi.

Kaybolan adamlardan biri “Eve dönmek için sabırsızlanıyorum ancak sanırım her şeye bir ara vermek güzeldi” dedi.