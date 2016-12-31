T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

29 eski TRT çalışanı tutuklandı

Ankara'da gözaltına alınan 45 kişiden 29'u tutuklandı

31 Aralık 2016 00:06

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına  alınan 45 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılarına ifade veren zanlılardan 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılma, 29'u ise tutuklama talebiyle  nöbetçi sulh ceza hakimliklerine sevk edildi.

Hakimliklerce sorgulanan zanlılardan 29'u tutuklandı. Şüphelilerden  16'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ETİKETLER

trtgündemtutuklamagözaltı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24