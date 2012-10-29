Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında bir ilk

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini TBMM yerine Çankaya Köşkü'nde kabul etti. Kutlamalar için Köşk'e ilk gelen lider MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu. BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş törene katılmadı.

Köşk'te bir ilk

Bu arada Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini ilk kez Çankaya Köşkü'nde kabul etti. Ulusal ve resmi bayramlarda yapılacak törenlerle ilgili yönetmelik uyarınca Cumhurbaşkanına tebriklerin iletildiği tören TBMM yerine Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleştirildi.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aralarında Yıldırım Akbulut ve Mehmet Ali Şahin'in de bulunduğu eski başbakan ve TBMM başkanları, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Yargıtay Başkanı Ali Alkan, Danıştay Başkanı Hüseyin Karakullukçu, Bakanlar Kurulu üyeleri, kuvvet komutanları, YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya, TBMM Başkanvekili Mehmet Sağlam, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milletvekilleri, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ali Em, yüksek yargı organı üyeleri, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala, bakan yardımcıları, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Cemal Boyalı, Ankara'daki üniversitelerin rektörleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, yüksek rütbeli askerler, bürokratlar ile yabancı misyon şefleri Gül'e tebriklerini iletti.

Liderler köşkte

Kutlamalar için Köşk'e ilk gelen lider MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu. Bahçeli, salonda MHP'li milletvekilleriyle bekledi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Yargıtay Başkanı Ali Alkan ve Danıştay Başkanı Hüseyin Karakullukçu, törenin başlamasını beklerken bir süre sohbet etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise salonda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özel ve kuvvet komutanlarıyla bir süre konuştu. TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan salona birlikte geldi. Başbakan Erdoğan, tebrik için solanda bekleyen davetlileri başıyla selamladı. Bekleme sırasındaki yerini alan Cemil Çiçek, Başbakan Erdoğan ve Orgeneral Özel bir süre sohbet etti.

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş törene katılmadı.

AKM'deki törene Kılıçdaroğlu katılmadı

Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli katılmadı. Törenlerde Cumhurbaşkanı Gül'ün kulağındaki rahatsızlık nedeniyle Türk Yıldızları ve F-16 uçakları gösterisini protokolün bulunduğu yerin hemen üzerinden değil daha uzak bir yerden gerçekleştirdi.

Törene bazı bakanlar da eşleriyle katıldı.