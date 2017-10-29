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Yaşam

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapalı

Atatürk Koşusu sırasında trafiğe kapatılacak yollar ve güzergâhlar

29 Ekim 2017 12:37

İstanbul'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yapılacak Atatürk Koşusu ve çeşitli etkinlikler nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı. Kutlamalar çerçevesinde, 06.30'da kapatılan Vatan Caddesi'nde saat 16.00'ya kadar trafik akışı sağlanamayacak. Alternatif güzergâhlar ise Millet Caddesi ve Fevzipaşa Caddesi olarak belirlendi.

Ayrıca, Ümraniye Organize Sanayi Bölgesi Spor Kompleksi WE'LL Club'tan başlayacak Atatürk Koşusu nedeniyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında,16.00-18.00'de bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Koşu sırasında trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

"Baraj Yolu Caddesi (NATO Kavşağı'ndan Necip Fazıl Bulvarı kavşağına kadar olan kısım), NATO Yolu Caddesi ile Baraj Yolu Caddesi kavşağından Ebubekir Caddesi kavşağına kadar olan kısım, Hoca Nasreddin Caddesi (Ferhatpaşa Köprüsü'nden 3. Cadde'ye kadar olan kısım), Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde."

Etkinlik süresince 75 Yıl Bulvarı, Ebubekir Caddesi ve Kurtuluş Caddesi alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.

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