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29 Ekim coşkusu satranç turnuvasıyla başladı

İSTANBUL, (DHA) TÜRKİYE Satranç Federasyonu İstanbul İl Temsilciliği’nce düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası'nda  şampiyon 20 yaşındaki Mahir Mete Kul oldu

30 Ekim 2017 15:30

İSTANBUL, (DHA) TÜRKİYE Satranç Federasyonu İstanbul İl Temsilciliği’nce düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası\'nda  şampiyon 20 yaşındaki Mahir Mete Kul oldu.

Cumhuriyetin kuruluşunun 94. yıldönümü İstanbul’un 9 ilçesinde düzenlenen Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası ile taçlandı. Turnuvanın Gaziosmanpaşa grubunu Venezia Mega Outlet ağırladı. Her yaş grubuna açık olarak gerçekleştirilen turnuvada, sporcuların performanslarını puanlayan UKD (Ulusal Kuvvet Derecesi) hesaplamaları 6 tur üzerinden yapıldı.Turnuva sonunda dereceye giren sporcularaçeşitli ödüller dağıtıldı. Turnuvanın birincisi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Mahir Mete Kul (20) oldu. Satranca 6 yaşında başladığını söyleyen Kul, “Profesyonel şekilde satranç oynamaya lise yıllarımda başladım. Liseden bu yana turnuvalara katılıyorum. Daha önce çeşitli ilçe turnuvalarında birinci olmuştum. Okul turnuvasında da birinciliğim var” dedi.

“TURNUVA CENTİLMENCE GERÇEKLEŞTİ”

Türkiye Satranç Federasyonu Fatih İlçe Temsilcisi Mahmut Osmanoğlu, “Cumartesi ve pazar olarak iki günlük bir satranç turnuvası gerçekleştirdik. Çocuklar büyükler karışık açık kategoride toplam 65 kişi yarıştı. Çocuklar kendilerinden yaşça büyük kişilerle oynadı ve çok centilmence gerçekleşen bir turnuva gerçekleşti” dedi.Satrancın hayattaki kariyer planlamasında önemli bir yeri olduğuna değinenMahmut Osmanoğlu, “Satranç sadece bir oyun değil. Hayatta ne yaparsanız iyi veya kötü karşınıza çıkıyor. Satrançta da ne kadar akılcı düşünürseniz hayatta bunu uyguluyorsunuz” diye konuştu. Osmanoğlu, satranç için en ideal yaşın ise 7 ile 8 olduğunu belirtti. Bu ev sahipliği için de Venezia Mega Outlet ailesine çok teşekkürlerini İletti.

(FOTOĞRAF)

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