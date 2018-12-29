29 Aralık Cumartesi DHA Spor Gündemi

ERDOĞAN DULDA SON YOLCULUĞA UĞURLANACAK
11.00 Hayatını yitiren Türkiye\'nin lisanslı en yaşlı atleti Erdoğan Dulda için Naili Moran Atletizm Pisti\'nde tören düzenlenecek.
13.00 Erdoğan Dulda öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı\'na defnedilecek.
BASKETBOL
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi -
13.00 Bahçeşehir Koleji - Tofaş
15.15 Türk Telekom - Galatasaray
17.30 Sakarya BŞB Basketbol - Banvit
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi -
14.00 Mersin BŞB - Kırçiçeği Bodrum
15.30 Fenerbahçe - Kayseri Basketbol SK
17.00 İzmit Belediyespor - Çukurova Basketbol Kulübü
18.30 Botaş - Galatasaray
- Kulüplerin transfer çalışmaları sürüyor, resmi ara transfer tescil dönemi 4 Ocak 2019\'da başlayacak.