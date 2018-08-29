29 Ağustos Çarşamba DHA Spor Gündemi

FENERBAHÇE

11:30 Yeni transferler Diego Reyes ve Michael Frey için imza töreni düzenlenecek.

Sarı-lacivertlilerde Kayserispor maçının hazırlıkları sürecek.

BEŞİKTAŞ

12:00 Siyah-beyazlıların Liverpool\'dan kiraladığı Alman kaleci Loris Karius resmi sözleşmeyi imzalayacak.

12:00 Sırbistan temsilcisi Partizan, İstanbul\'a gelecek.

18:00 Teknik direktör Şenol Güneş ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak.

18:30 Beşiktaş, Partizan maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

18:30 Teknik direktör Zoran Mirkovic ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak.

19:00 Partizan, son çalışmasını yapacak.

GALATASARAY

18:00 Sarı-kırmızılılarda Trabzonspor maçının hazırlıkları devam edecek.

TRABZONSPOR

16:30 Bordo-Mavili ekipte Galatasaray maçının hazırlıkları sürecek.

Ziraat Türkiye Kupası\'nda 1\'inci Tur maçları tamamlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde Play Off rövanş karşılaşmaları oynanacak.

Bilecik Osmaneli Belediyesi\'nin düzenlediği 2 gün sürecek \"Zafer Kupası\" turnuvasına Beşiktaş, Konak Belediyespor, Kocaeli Bayan Futbol Kulübü ve Akdeniz Nurçelik Spor Kulübü katılacak.