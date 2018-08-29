29 Ağustos Çarşamba DHA Spor Gündemi

FENERBAHÇE
11:30 Yeni transferler Diego Reyes ve Michael Frey için imza töreni düzenlenecek.
Sarı-lacivertlilerde Kayserispor maçının hazırlıkları sürecek.
BEŞİKTAŞ
12:00 Siyah-beyazlıların Liverpool\'dan kiraladığı Alman kaleci Loris Karius resmi sözleşmeyi imzalayacak.
12:00 Sırbistan temsilcisi Partizan, İstanbul\'a gelecek.
18:00 Teknik direktör Şenol Güneş ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak.
18:30 Beşiktaş, Partizan maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
18:30 Teknik direktör Zoran Mirkovic ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak.
19:00 Partizan, son çalışmasını yapacak.
GALATASARAY
18:00 Sarı-kırmızılılarda Trabzonspor maçının hazırlıkları devam edecek.
TRABZONSPOR
16:30 Bordo-Mavili ekipte Galatasaray maçının hazırlıkları sürecek.
Ziraat Türkiye Kupası\'nda 1\'inci Tur maçları tamamlanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde Play Off rövanş karşılaşmaları oynanacak.
Bilecik Osmaneli Belediyesi\'nin düzenlediği 2 gün sürecek \"Zafer Kupası\" turnuvasına Beşiktaş, Konak Belediyespor, Kocaeli Bayan Futbol Kulübü ve Akdeniz Nurçelik Spor Kulübü katılacak.