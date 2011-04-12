284 vekil listede yok

T24 - 12 Haziran seçimi için YSK’ya verilen aday listelerinde, mevcut parlamentoda yer alan milletvekillerinin yüzde 53’ü aday olamadı. AKP, MHP, CHP ve BDP’de 284 vekil, listelere giremeyerek Meclis’e veda etti. AKP’de mevcut grubun yüzde 56‘sına denk gelen 185, CHP’de mevcut grubunun yüzde 63’üne denk gelen 64, MHP’de mevcut grubunun yüzde 38’ine denk gelen 27 milletvekili listeye giremedi. BDP de 8 milletvekilini yeniden aday göstermedi.





CHP



Nevin Gaye Erbatur, Hulisi Güvel, Tacidar Seyhan, Şevket Köse, Halil Ünlütepe, Hüseyin Ünsal, Zekeriya Akıncı, Yılmaz Ateş, Nesrin Baytok (aday olmadı), Tekin Bingöl, Hakkı Suha Okay, Önder Sav, Hüsnü Çöllü, Atilla Emek, Tayfur Süner, Metin Arifağaoğlu, Fatih Atay, Ergün Aydoğan, Hüseyin Pazarcı, Onur Öymen, Kemal Demirel, Abdullah Özer, Derviş Günday, Ali Rıza Ertemür, Rasim Çakır, Bilgin Paçarız, Erol Tınastepe, Murat Sönmez, Tayfun İçli, Eşref Karaibrahim, Fuat Çay, Gökhan Durgun, Abdullaziz Yazar, Mevlüt Coşkuner, Necla Arat, Şükrü Elekdağ, Algan Hacaloğlu, Birgen Keleş, Esfender Korkmaz (aday olmadı) Bayram Meral, Şinasi Öktem, Mustafa Özyürek, Mehmet Sevigen, Ali Topuz (aday olmadı), Sacid Yıldız, Ahmet Tan, Kemal Anadol, Canan Aritman, Selçuk Ayhan, Bülent Baratalı, Ahmet Ersin, Abdurrezzak Erten, Tansel Barış, Cevdet Selvi, Hikmet Erenkaya, Ali Oksal, Gürol Ergin (aday olmadı), Fevzi Topuz, Rahmi Güner, Suat Binici, Enis Tütüncü, Orhan Ziya Diren, Osman Coşkunoğlu, Ali Koçal.” Aday gösterilmelerine kesin gözüyle bakılan eski Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner, eski HSYK Başkanvekili Kadir Özbek, Ergenekon davası sanığı ve eski Türk Metal Sendikası Başkanı Mustafa Özbek, gazeteciler Tuncay Özkan, Hulki Cevizoğlu gibi isimler listelere giremedi. Özkan ve Cevizoğlu bağımsız aday oldu.





AKP



Partide kritik görevlerde bulunan birçok isim bu kez TBMM’ye girme şansını yitirdi. Edibe Sözen, Murat Mercan, Zafer Üskül, Yaşar Yakış, Dengir Mir Mehmet Fırat, Kürşad Tüzmen, Said Yazıcıoğlu, Atilla Koç, Nazım Ekren, Güldal Akşit, Sami Güçlü, Osman Pepe, Zeki Ergezen, Hilmi Güler, Vahit Kirişçi, Hüsrev Kutlu, Afyon’dan Halil Aydoğan, Cemal Kaya, Zeynep Dağı, Aşkın Asan, Mücahit Pehlivan, Saffet Kaya, Ayşe Akbaş, Ahmet İnal, Metin Yılmaz, Mehmet Altan Karapaşaoğlu, Mehmet Ocaktan, Suat Kınıklıoğlu, Agah Kafkas, Kutbettin Arzu, İhsan Arslan, Abdurrahman Kurt, Osman Aslan, Ali İhsan Merdanoğlu, Necdet Budak, Özlem Müftüoğlu, Rüstem Zeydan, Reha Çamuroğlu, Lokman Ayva, İrfan Gündüz, Mehmet Sekmen, Hüseyin Besli, Mehmet Beyazıt Denizolgun, Necat Birinci, Recep Koral, Fuat Bol, Nükhet Hotar Göksel, İbrahim Hasgür, Taha Aksoy, Avni Doğan, Vahit Erdem, Mikail Arslan, Özkan Öksüz, Orhan Erdem, Hüseyin Tuğcu, İhsan Koca, Mehmet Nil Hıdır, Medeni Yılmaz, Seracettin Karayağız, Rıdvan Köybaşı, Eyüp Fatsa, Hamza Yerlikaya, Recep Yıldırım, Fatih Öztürk, Mustafa Açıkalın, Zülfikar İzol, Kemalettin Göktaş, Asım Aykan ve Fazlı Erdoğan gibi isimler, 185 kişilik “çizik” listesinde yer aldı. Aday adaylığı başvurusunda bulunan Roman asıllı “Balık Ayhan” lakaplı Ayhan Küçükboyacı, türkücü İbrahim Tatlıses, Süryani asıllı Markus Ferit Ürek, Ak Parti İstanbul Milletvekili Özlem Türköne’nin eşi gazeteci Mümtaz’er Türköne, engelli şarkıcı Metin Şentürk listelere girmeyi başaramadı. Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Yiğit Bulut da listelerde yer almadı.





MHP



Listeye giremeyen 27 isim arasında, eski Milli Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu, Alparslan Türkeş’in damadı Hamit Homriş gibi kritik isimler yer aldı. Bahçeli’nin Aydın’dan aday adayı olan Özel Kalemi Ömer Karakaş ve partinin tanınan isimlerinden Muharrem Şemsek listeye giremedi. Listeye giremeyen 27 vekil de Yılmaz Tankut, Abdülkadir Akcan, Osman Ertuğrul, Bekir Aksoy, Ertuğrul Kumcuoğlu, Hamit Homriş, Kemal Cengiz, Ahmet Bukan, Zeki Ertugay, Beytullah Asil, Hasan Özdemir, Turan Çirkin, İzzettin Yılmaz, Mithat Melen, Akif Paksoy, Gürcan Dağdaş, Mehmet Serdaroğlu, Sabahattin Çakmakoğlu, Cumali Durmuş, Mustafa Enöz, Ahmet Orhan, Metin Ergun, Mümin İnan, Rıdvan Yalçın, Hakan Coşkun, Kemalettin Nalcı ve Latif Yunusoğlu oldu.





