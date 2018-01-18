Elazığ'da teknik takibe alınan bir otomobilde yapılan aramada 280 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi. Yurda kaçak yollarla sokulan ilaç ve kimya firmalarına satıldığı belirlenen kobra zehri ile ilgili olarak iki kişi gözaltına alındı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda kaçak yollarla sokulduğu tespit edilen yılan zehirlerinin, bazı ilaç ve kimya firmalarına satılmak üzere olduğunun belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibe alınan 2 şüpheli, Hilalkent Mahallesi'nde otomobille seyir halindeyken düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Otomobilde yapılan aramada, 280 tüp içerisinde kimyasal madde ele geçirildi.

Laboratuvar ortamında yapılan incelemede ise tüpler içerisindeki sıvıların, kobra yılanı zehri olduğu tespit edildi.