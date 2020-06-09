280 bin üniversite öğrencisine haciz!

Gelecek Partisi Gençlik ve Spor İzleme Kurulu Başkanlığı, öğrenim kredisi borcunu ödeyemeyen 280 bin öğrenciye haciz uygulandığını açıkladı.

KYK Yurt Müdürlükleri'nin yaz okulu, staj ve KPSS benzeri kurslar için yaz döneminde yurtlarda kalınmayacağı kararı da eleştirilerek şöyle denildi: "Türkiye'de 5 milyon kişinin ‘Öğrenim Kredisi' borcu var. 280 bin öğrenciye borcunu ödeyemediği için haciz uygulandı.

Yüksek oranlı aylık gecikme faizleri uygulanıyor. İşsizlik oranının her geçen gün arttığı bu ortamda hacizler durdurulmalı, işleyen faizler sıfırlanmalı ve taksitler revize edilmelidir.

Özel yurtlar virüs sürecinde yurtta kalmadıkları halde öğrencilerimizden ücret aldı. Öğrencilerin hak ve hukuku gözetilmelidir."

5 milyon öğrenci kredi borçlusu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TUİK), geçen yıla göre 7.5 puanlık rekor artış ile yüzde 25.2’yi bulduğunu bildirdiği genç (15-24 yaş) işsizlik, Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri olarak öne çıkarken veriler üniversite eğitimin sorunu büyüttüğünü gösteriyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun paylaştığı verilere göre 5 milyon öğrenci de kredi borçlusu durumunda.