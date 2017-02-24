280 bin kişi başvurmuştu; alınacak 10 bin özel harekât polisi için tarih belli oldu

Özel harekât polisi (PÖH) olmak için fiziki, yeterlilik ve yazılı sınavları başarıyla tamamlayanların mülakat sınavları 27 Şubat tarihinde başlayacak. Emniyet teşkilatına alınacak 10 bin yeni Özel Harekat Polisi için 280 bin kişi başvurmuştu. PÖH’e katılmak isteyen 10 bin kişi mülakat sınavlarında ter dökecek.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, Özel Harekat Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere 19. dönem POMEM Mülakat sınavı 27 Şubat 2017 tarihinde başlayacak.

Mülakata kimler girebilecek?

Özel harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere 19. dönem POMEM giriş sınavına katılıp ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı aşamasında başarılı olanlar mülakat sınavına girebilecek.

Nereden öğrenilecek?

Mülakat sınavı aşamasına girmeye hak kazanan adaylar, sınava nerede ve hangi tarihte katılacaklarını T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile 25 Şubat 2017 tarihinde www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yaparak öğrenecekler.

280 bin başvurmuştu

Emniyet teşkilatına alınacak 10 bin yeni Özel Harekat Polisi için 280 bin kişi başvurmuştu. Yapılan elemeler ve değerlendirmeler sonrası 10 bin PÖH adayı eğitime tabi tutulmuştu.