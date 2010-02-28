280 bin euroya cep telefonlu tabut

T24

Organizatörler, “Tabutta cep telefonunun ne işi var?” diye sorulduğunda, ‘bunun sadece biri yanlışlıkla canlı defnedilirse, yakınlarına SMS gönderebilmesi ve ışığı görebilmesi için konulduğu’ yanıtını veriyorlar.Alışılmadık pembe renkli elmaslarla bezeli çinçilla gelinlik de Frech Cancan’ın kesimini andırıyor. Daha klasik lüks eşyalar arasında, Ferrari motorlu bir tekne veya fiyatı gizli tutulan tamamen kristallerle süslü bir piyano yer alıyor. Fuarda, dünyada sadece 5 adet bulunan ve fiyatı 1,3 milyon avro olan bir spor otomobil ve fiyatı açıklanmayan 24 ayar altından bir yarış bisikleti de yer alıyor. İş adamları için 20 tane hayvanın derisinin kullanıldığı timsah derisinden altın, elmas ve taşlarla süslü büro koltuğu, altın yapraklarla bezeli 60 bin avroya satılan bir bilardo masası, fuardaki lüks eşyalar arasında dikkati çekiyor. Ekonomik krize rağmen büyük ilgi gören Uluslararası Lüks Eşya Fuarı, 1 Mart’a kadar açık kalacak.