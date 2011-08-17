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280 bin doları iade etmedi

Julio Iglesias, geçen yıl KKTC’deki Merit Otel’den 280 bin dolar aldı, son anda konseri iptal etti ancak parayı da iade etmedi.

17 Ağustos 2011 03:00



 T24 - İspanyol müziğinin efsanesi Julio Iglesias, geçen yıl konser vermek üzere anlaştığı Net Holding’e ait KKTC’deki Merit Otel’den 280 bin dolar aldı ancak son anda konserini iptal edip parayı da iade etmedi.


ABD’nin Miami Kenti’nde dolar milyarderi ünlülerin kaldığı Star Island’da yaşayan Julio Iglesias ile NET Holding arasındaki anlaşma geçen yıl imzalandı. Anlaşmaya göre, Iglesias KKTC’nin Girne Kenti’ndeki Merit Otel’de 16 Kasım 2010 tarihinde bir günlük konser verecekti. Iglesias, 280 bin 739 dolarlık ücretini de peşin aldı.


Yunan baskısı


Ardından yaşanan gelişmeleri Hürriyet’e anlatan Net Holding’in avukatı Onur Ünal, Rum ve Yunanlıların baskısı sonucu tereddüde düşen Iglesias’ın güvenlik endişesini gidermek için KKTC hükümetinin teminat yazısı bile gönderdiğini belirterek, “Biz her türlü hazırlığı yaptık, büyük tanıtımlar ve rezervasyonlar tamamlandı. Ama son anda gerekçesiz konserini iptal etti. Prestijin yanında maddi kaybımız 1 milyon doların üzerinde. Uzun süre bekledik. ABD’de dava açmak için önce Miami’ye giderek Net Holding’i kaydettirdik, şimdi de davayı açtık” dedi.



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