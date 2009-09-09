28 yıllık Dev-Yol davasından 8 müebbet çıktı

28 yıldır süren Dev-Yol davasında karar çıktı. 11 sanıktan 8’i müebbet hapse mahkum edilirken, 1 sanık ise 16 yıl 8 ay hapis cezası aldı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklardan Mehmet Beyaztaş, Ziya Arıkan, Yaser Hamiş, Muhtar Sarıkaya ve Süleyman Eryılmaz ile sanık Beyaztaş'ın avukatı Kamer Beyaztaş katıldı.

Cumhuriyet Savcısı İsa Kaya, esas hakkındaki görüşünde, sanıklar Muhtar Sarıkaya, Ali Elbi, Erol Özcan, Ziya Arıkan, Yaser Hamiş, Mehmet Ayyıldız, Süleyman Eryılmaz ve Zakir Bayram'ın 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun (TCK) ''anayasal düzeni silah zoruyla değiştirmeye kalkışmak'' suçunu düzenleyen 146/1. maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Savcı Kaya, suç tarihinde yaşı küçük olan Zeynel Ordüzün'ün aynı suçtan 15 yıldan 20 yıla kadar hapse mahkum edilmesini, sanık Mehmet Beyaztaş hakkındaki davanın ise zaman aşımı süresinin dolması nedeniyle ortadan kaldırılmasını talep etti.

Sanıklar ise esas hakkındaki savunmalarında beraat talebinde bulundu.

Beyaztaş: Biz değil, davayı açanlar ihlal etti

Sanıklardan Mehmet Beyaztaş, 10 yıl boyunca tutuklu kaldığını belirterek, ''kendilerinin değil, davayı açanların Anayasayı ihlal ettiklerini'' öne sürdü.

Muhtar Sarıkaya ise dava nedeniyle girdiği her işten çıkarıldığını kaydederek, ''Savcılık belgeleri nereye gitsek arkamızdan geldi. 30 yıldır ne aile ne ev hayatı ne de bir şey kaldı. Bunun sonuçlarını daha çekecek miyiz?'' diye konuştu.

Eryılmaz: Bedeli varsa öderiz

Süleyman Eryılmaz da ''anayasal düzeni silah zoruyla değiştirmeye kalkışmak'' suçundan yargılanmalarını gerektirecek bir durum olmadığını savunarak, ''O günkü koşullarda Devrimci Yol adlı bir derginin taraftarıydık. Bedeli varsa öderiz'' dedi.

Eryılmaz, ''Anayasayı kendilerinin değil, 12 Eylül’ü yapanların değiştirdiğini'' söyledi.

8 sanığa müebbet hapis cezası

Mahkeme Heyeti daha sonra bir süre baş başa değerlendirmede bulundu.

Daha sonra kararı açıklayan Başkan Şaban Kırcı, sanıklar Muhtar Sarıkaya, Ali Elbi, Erol Özcan, Ziya Arıkan, Yaser Hamiş, Mehmet Ayyıldız, Süleyman Eryılmaz ve Zakir Bayram'ın 765 Sayılı TCK'nın ''anayasal düzeni silah zoruyla değiştirmeye kalkışmak'' suçununa ilişkin 146/1. maddesine göre ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığını, ancak cezalarının müebbet hapis cezasına çevrildiğini açıkladı.

Kırca, olay tarihinde yaşı küçük olan sanık Zeynel Ordüzün'ün aynı suçtan 16 yıl 8 ay hapse mahkum edildiğini, Mehmet Beyaztaş hakkındaki davanın, zaman aşımı süresinin dolması nedeniyle ortadan kaldırıldığını, yakalanamayan sanık Serdar Sarıgül hakkındaki dosyanın ise tefrik edildiğini bildirdi.

Davanın geçmişi

Adana Sıkıyönetim Mahkemesi, ''Yasadışı Devrimci Yol Örgütünü kurmak, sevk ve idare etmek, örgüt adına faaliyetlerde bulunmak, örgüte yardım etmek, adam öldürmek'' gibi suçlardan 343 sanık hakkında açılan davayı 16 Haziran 1981'de görmeye başladı.

Mahkemenin 1986'da verdiği hüküm, 1991'de Askeri Yargıtay tarafından bozuldu. Adana Sıkıyönetim Mahkemesinin, geçen süre içinde kapatılması nedeniyle dava Ankara Sıkıyönetim Mahkemesine gönderildi.

Sıkıyönetim mahkemelerinin yargı yetkisinin kaldırılmasıyla davanın görülmesine Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Mahkeme, 8 Haziran 2001'de, 101 sanıklı davada, sanıklardan 3'üne idam, 6'sına müebbet hapis, 2'sine de ağır hapis cezaları verdi.

Ancak, Yargıtay usul eksikliği nedeniyle 11 sanık hakkında verilen hükmü 2007'de bozdu.